https://ria.ru/20250411/pereplata-2010590991.html

Финансист объяснила, кому пересчитают зимние платежи за свет

Финансист объяснила, кому пересчитают зимние платежи за свет - РИА Новости, 11.04.2025

Финансист объяснила, кому пересчитают зимние платежи за свет

Переплату за свет с января по март вернут тем, кто не подключен к газоснабжению и отапливает дом электрообогревателями, рассказала агентству "Прайм" Ольга... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T03:15:00+03:00

2025-04-11T03:15:00+03:00

2025-04-11T04:31:00+03:00

общество

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ольга леонова

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Переплату за свет с января по март вернут тем, кто не подключен к газоснабжению и отапливает дом электрообогревателями, рассказала агентству "Прайм" Ольга Леонова, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова.Она рассказала, что после пересмотра с 1 января диапазонов энергопотребления многие граждане, живущие в негазифицированных домах и отапливающие их электричеством, получили огромные платежки."Во избежание такой переплаты было принято постановление правительства о введении сезонного коэффициента до 1,8 в отопительный период с 1 марта", — пояснила юрист.Для применения коэффициента необходимо предоставить документы о праве собственности на жилье, подтверждение отсутствия газоснабжения и счета на оплату. Речь идет как о постоянном жилье, так и о домах на территории СНТ. Теперь жителям не придется переплачивать за свет зимой, заключила Леонова.

https://ria.ru/20250319/uslugi-2005850948.html

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общество, жкх, ольга леонова, рэу имени г. в. плеханова, деньги, россия