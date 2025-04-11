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Финансист объяснила, кому пересчитают зимние платежи за свет
Финансист объяснила, кому пересчитают зимние платежи за свет - РИА Новости, 11.04.2025
Финансист объяснила, кому пересчитают зимние платежи за свет
Переплату за свет с января по март вернут тем, кто не подключен к газоснабжению и отапливает дом электрообогревателями, рассказала агентству "Прайм" Ольга... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T03:15:00+03:00
2025-04-11T03:15:00+03:00
2025-04-11T04:31:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Переплату за свет с января по март вернут тем, кто не подключен к газоснабжению и отапливает дом электрообогревателями, рассказала агентству "Прайм" Ольга Леонова, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова.Она рассказала, что после пересмотра с 1 января диапазонов энергопотребления многие граждане, живущие в негазифицированных домах и отапливающие их электричеством, получили огромные платежки."Во избежание такой переплаты было принято постановление правительства о введении сезонного коэффициента до 1,8 в отопительный период с 1 марта", — пояснила юрист.Для применения коэффициента необходимо предоставить документы о праве собственности на жилье, подтверждение отсутствия газоснабжения и счета на оплату. Речь идет как о постоянном жилье, так и о домах на территории СНТ. Теперь жителям не придется переплачивать за свет зимой, заключила Леонова.
https://ria.ru/20250319/uslugi-2005850948.html
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Финансист объяснила, кому пересчитают зимние платежи за свет
Финансист Леонова: переплату за свет вернут тем, у кого дома электроотопление