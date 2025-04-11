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Финансист объяснила, кому пересчитают зимние платежи за свет - РИА Новости, 11.04.2025
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03:15 11.04.2025 (обновлено: 04:31 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/pereplata-2010590991.html
Финансист объяснила, кому пересчитают зимние платежи за свет
Финансист объяснила, кому пересчитают зимние платежи за свет - РИА Новости, 11.04.2025
Финансист объяснила, кому пересчитают зимние платежи за свет
Переплату за свет с января по март вернут тем, кто не подключен к газоснабжению и отапливает дом электрообогревателями, рассказала агентству "Прайм" Ольга... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T03:15:00+03:00
2025-04-11T04:31:00+03:00
общество
жкх
ольга леонова
рэу имени г. в. плеханова
деньги
россия
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Переплату за свет с января по март вернут тем, кто не подключен к газоснабжению и отапливает дом электрообогревателями, рассказала агентству "Прайм" Ольга Леонова, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова.Она рассказала, что после пересмотра с 1 января диапазонов энергопотребления многие граждане, живущие в негазифицированных домах и отапливающие их электричеством, получили огромные платежки."Во избежание такой переплаты было принято постановление правительства о введении сезонного коэффициента до 1,8 в отопительный период с 1 марта", — пояснила юрист.Для применения коэффициента необходимо предоставить документы о праве собственности на жилье, подтверждение отсутствия газоснабжения и счета на оплату. Речь идет как о постоянном жилье, так и о домах на территории СНТ. Теперь жителям не придется переплачивать за свет зимой, заключила Леонова.
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общество, жкх, ольга леонова, рэу имени г. в. плеханова, деньги, россия
Общество, ЖКХ, Ольга Леонова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Деньги, Россия
Финансист объяснила, кому пересчитают зимние платежи за свет

Финансист Леонова: переплату за свет вернут тем, у кого дома электроотопление

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСчетчики учета электроэнергии
Счетчики учета электроэнергии - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Переплату за свет с января по март вернут тем, кто не подключен к газоснабжению и отапливает дом электрообогревателями, рассказала агентству "Прайм" Ольга Леонова, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова.
Она рассказала, что после пересмотра с 1 января диапазонов энергопотребления многие граждане, живущие в негазифицированных домах и отапливающие их электричеством, получили огромные платежки.
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"Во избежание такой переплаты было принято постановление правительства о введении сезонного коэффициента до 1,8 в отопительный период с 1 марта", — пояснила юрист.
Для применения коэффициента необходимо предоставить документы о праве собственности на жилье, подтверждение отсутствия газоснабжения и счета на оплату. Речь идет как о постоянном жилье, так и о домах на территории СНТ. Теперь жителям не придется переплачивать за свет зимой, заключила Леонова.
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