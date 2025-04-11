https://ria.ru/20250411/peregovory-2010624055.html
МИД назвал условия для прямых переговоров с Киевом
МИД назвал условия для прямых переговоров с Киевом - РИА Новости, 11.04.2025
МИД назвал условия для прямых переговоров с Киевом
Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, говоря об условиях прямых переговоров с Украиной, заявил РИА Новости, что Россия открыта к... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T08:11:00+03:00
2025-04-11T08:11:00+03:00
2025-04-11T10:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
в мире
алексей полищук
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 апр-РИА Новости. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, говоря об условиях прямых переговоров с Украиной, заявил РИА Новости, что Россия открыта к обсуждению серьезных предложений, учитывающих современные реалии."Российская сторона открыта к обсуждению серьезных и реалистичных предложений, учитывающих современные реалии и ведущих к устранению первопричин украинского кризиса и достижению действительно всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", - сказал он.Однако, по словам дипломата, "поведение киевских властей показывает, что они к этому не готовы"."Они вышли из прямых переговоров с Россией, которые велись с конца февраля до середины апреля 2022 года. В сентябре 2022 года был принят указ президента Украины о самозапрете на ведение переговоров с российским руководством, который действует до сих пор", - подчеркнул Полищук.
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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киев, россия, украина, в мире, алексей полищук, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, В мире, Алексей Полищук, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД назвал условия для прямых переговоров с Киевом
МИД: РФ готова обсуждать с Киевом предложения, учитывающие современные реалии