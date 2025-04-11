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Экс-посол Италии в России рассказал, какими будут переговоры по Украине - РИА Новости, 11.04.2025
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07:09 11.04.2025 (обновлено: 07:10 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/peregovory-2010618830.html
Экс-посол Италии в России рассказал, какими будут переговоры по Украине
Экс-посол Италии в России рассказал, какими будут переговоры по Украине - РИА Новости, 11.04.2025
Экс-посол Италии в России рассказал, какими будут переговоры по Украине
Бывший посол Италии в России Джорджо Стараче считает, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны будут решить вопросы гарантий безопасности... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:09:00+03:00
2025-04-11T07:10:00+03:00
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РИМ, 11 апр – РИА Новости. Бывший посол Италии в России Джорджо Стараче считает, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны будут решить вопросы гарантий безопасности как России, так и Украины. Дипломат в четверг представил в Риме свою книгу "Трудный мир. Дневники посла в Москве", в которой изложил опыт пребывания во главе итальянской дипмиссии. "Это будет долгий и извилистый путь. Я, конечно, надеюсь, что факты опровергнут это название, но я думаю, что поскольку позиции все еще очень далеки, это будут переговоры, которые также будут носить глобальный характер и затрагивать различные аспекты, от экономических до политических, и не только касающиеся Украины", - заявил Стараче РИА Новости. По словам бывшего посла, в ходе переговоров придется рассмотреть множество вопросов, выходящих за пределы территориальных. "Например, огромная проблема - это безопасность России, другая огромная проблема — это безопасность Украины, а также экономические вопросы и санкции. Таким образом, взаимные гарантии безопасности - это сложная и трудная работа, но без гарантий безопасности трудно добиться длительного мира после столь разрушительной войны", - сказал дипломат. Выступая на презентации, Стараче заявил о неизбежности контактов с Россией, которым предстоит внести в вклад не только в достижение мира на Украине, но и безопасности Европы. "Россия – огромная страна, с которой необходимо вести диалог. В этой игре Украина стала жертвой на алтаре в рамках большой игры крупных держав. И мы видим, что на переговорах в Стамбуле США и России говорят о нормализации отношений, а не об Украине. Проблема номер один для США и для России заключается в том, как воплотить в жизнь компромисс в отношениях между двумя странами", - заявил посол.
https://ria.ru/20250307/melon-2003520076.html
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в мире, россия, украина, сша, джорджо стараче
В мире, Россия, Украина, США, Джорджо Стараче
Экс-посол Италии в России рассказал, какими будут переговоры по Украине

Экс-посол Стараче: переговоры по Украине будут носить глобальный характер

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДжорджо Стараче
Джорджо Стараче - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Джорджо Стараче. Архивное фото
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РИМ, 11 апр – РИА Новости. Бывший посол Италии в России Джорджо Стараче считает, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны будут решить вопросы гарантий безопасности как России, так и Украины.
Дипломат в четверг представил в Риме свою книгу "Трудный мир. Дневники посла в Москве", в которой изложил опыт пребывания во главе итальянской дипмиссии.
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"Это будет долгий и извилистый путь. Я, конечно, надеюсь, что факты опровергнут это название, но я думаю, что поскольку позиции все еще очень далеки, это будут переговоры, которые также будут носить глобальный характер и затрагивать различные аспекты, от экономических до политических, и не только касающиеся Украины", - заявил Стараче РИА Новости.
По словам бывшего посла, в ходе переговоров придется рассмотреть множество вопросов, выходящих за пределы территориальных.
"Например, огромная проблема - это безопасность России, другая огромная проблема — это безопасность Украины, а также экономические вопросы и санкции. Таким образом, взаимные гарантии безопасности - это сложная и трудная работа, но без гарантий безопасности трудно добиться длительного мира после столь разрушительной войны", - сказал дипломат.
Выступая на презентации, Стараче заявил о неизбежности контактов с Россией, которым предстоит внести в вклад не только в достижение мира на Украине, но и безопасности Европы.
"Россия – огромная страна, с которой необходимо вести диалог. В этой игре Украина стала жертвой на алтаре в рамках большой игры крупных держав. И мы видим, что на переговорах в Стамбуле США и России говорят о нормализации отношений, а не об Украине. Проблема номер один для США и для России заключается в том, как воплотить в жизнь компромисс в отношениях между двумя странами", - заявил посол.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
"Россия не клюнула": в США неожиданно высказались о переговорах по Украине
7 апреля, 17:26
 
В миреРоссияУкраинаСШАДжорджо Стараче
 
 
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