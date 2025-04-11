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Bloomberg: Пентагон поддерживает увеличение помощи ЕС Киеву - РИА Новости, 11.04.2025
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16:52 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/pentagon-2010774921.html
Bloomberg: Пентагон поддерживает увеличение помощи ЕС Киеву
Bloomberg: Пентагон поддерживает увеличение помощи ЕС Киеву - РИА Новости, 11.04.2025
Bloomberg: Пентагон поддерживает увеличение помощи ЕС Киеву
Шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы по поддержке Киева заявил, что приветствует увеличение Европой содействия Киеву, но позиция... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:52:00+03:00
2025-04-11T16:52:00+03:00
в мире
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дональд трамп
пит хегсет
эммануэль макрон
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы по поддержке Киева заявил, что приветствует увеличение Европой содействия Киеву, но позиция администрации президента США Дональда Трампа по гарантиям безопасности не изменилась, Вашингтон не хочет предоставлять гарантии безопасности западным силам, которые могут отправить на Украину, передает агентство Блумберг. Ранее агентство Блумберг передавало, что работа "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине может застопориться, поскольку ей не удалось получить твёрдых обязательств со стороны США по гарантиям безопасности. "Трамп сопротивлялся идее предоставить Киеву гарантии безопасности с тех пор, как был впервые представлен план сил заверения под руководством Европы... Хегсет заявил союзникам в пятницу, что, в то время как он приветствует увеличение Европой поддержки Украины, позиция администрации Трампа остается прежней", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на источники. Как отмечает агентство, Британия и Франция планирует представить Трампу план по силам заверения, которые можно будет развернуть на Украине. По данным источников, британские и французские чиновники оценят письменные заявления от стран "коалиции желающих" о том, как они готовы способствовать урегулированию на Украине. Эти заявления должны быть готовы к концу следующей недели, в Лондоне и Париже их оценят позднее в этом месяце. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России и несет риск прямого боестолкновения.
https://ria.ru/20250210/tramp-1998482950.html
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в мире, украина, киев, европа, дональд трамп, пит хегсет, эммануэль макрон, министерство обороны сша
В мире, Украина, Киев, Европа, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Эммануэль Макрон, Министерство обороны США
Bloomberg: Пентагон поддерживает увеличение помощи ЕС Киеву

Bloomberg: шеф Пентагона Хегсет приветствует увеличение Европой содействия Киеву

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы по поддержке Киева заявил, что приветствует увеличение Европой содействия Киеву, но позиция администрации президента США Дональда Трампа по гарантиям безопасности не изменилась, Вашингтон не хочет предоставлять гарантии безопасности западным силам, которые могут отправить на Украину, передает агентство Блумберг.
Ранее агентство Блумберг передавало, что работа "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине может застопориться, поскольку ей не удалось получить твёрдых обязательств со стороны США по гарантиям безопасности.
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"Трамп сопротивлялся идее предоставить Киеву гарантии безопасности с тех пор, как был впервые представлен план сил заверения под руководством Европы... Хегсет заявил союзникам в пятницу, что, в то время как он приветствует увеличение Европой поддержки Украины, позиция администрации Трампа остается прежней", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на источники.
Как отмечает агентство, Британия и Франция планирует представить Трампу план по силам заверения, которые можно будет развернуть на Украине. По данным источников, британские и французские чиновники оценят письменные заявления от стран "коалиции желающих" о том, как они готовы способствовать урегулированию на Украине. Эти заявления должны быть готовы к концу следующей недели, в Лондоне и Париже их оценят позднее в этом месяце.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России и несет риск прямого боестолкновения.
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В миреУкраинаКиевЕвропаДональд ТрампПит ХегсетЭммануэль МакронМинистерство обороны США
 
 
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