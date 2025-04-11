https://ria.ru/20250411/pensionerka-2010766439.html

В Красноярском крае пенсионерке помогли вернуть отнятую сиделкой квартиру

В Красноярском крае пенсионерке помогли вернуть отнятую сиделкой квартиру - РИА Новости, 11.04.2025

В Красноярском крае пенсионерке помогли вернуть отнятую сиделкой квартиру

Прокуратура помогла столетней жительнице Красноярского края, ребенку войны, вернуть отнятую сиделкой квартиру, женщина при помощи договора дарения выселила... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:21:00+03:00

2025-04-11T16:21:00+03:00

2025-04-11T16:21:00+03:00

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красноярский край

назарово

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КРАСНОЯРСК, 11 апр – РИА Новости. Прокуратура помогла столетней жительнице Красноярского края, ребенку войны, вернуть отнятую сиделкой квартиру, женщина при помощи договора дарения выселила бабушку, чего последняя не ожидала, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. По данным ведомства, в 2021 году пенсионерка из Назарово передала свою двухкомнатную квартиру 65-летней социальной работнице, ухаживающей за ней с 2009 года, по договору дарения. В то время обе женщины проживали совместно, и пенсионерка считала, что право собственности на квартиру перейдёт к сиделке только после её смерти. "Однако в самом договоре такого условия не содержалось, и он вступил в силу с момента регистрации. Нотариусом договор также не заверялся. Пенсионерка, желая вернуть квартиру, обратилась с иском в суд. Прокуратура узнала о случае из сообщения СМИ и организовала проверку", - говорится в сообщении. Для дачи заключения и защиты прав женщины прокурор вступил в судебный процесс. В итоге, учитывая позицию прокурора, суд удовлетворил иск пенсионерки, восстановив её права на жильё.

https://ria.ru/20250409/moskva-2010201953.html

https://ria.ru/20241102/pensionerka-1981541206.html

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происшествия, красноярский край, назарово, ураган в сибири