https://ria.ru/20250411/patrushev-2010776807.html

Патрушев: за решением Эстонии атаковать суда может стоять Британия

Патрушев: за решением Эстонии атаковать суда может стоять Британия - РИА Новости, 11.04.2025

Патрушев: за решением Эстонии атаковать суда может стоять Британия

За решением Эстонии атаковать и даже топить подозрительные суда на Балтике может стоять Великобритания, предпожил помощник президента России, председатель... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T17:05:00+03:00

2025-04-11T17:05:00+03:00

2025-04-11T17:15:00+03:00

эстония

россия

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николай патрушев

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. За решением Эстонии атаковать и даже топить подозрительные суда на Балтике может стоять Великобритания, предпожил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в комментарии "Известиям"."Кто сделал заявление - это Эстония. Кто их поддерживает, надо понять. Потому что я не думаю, что все страны Запада их поддержали в этом. Думаю, скорее всего, это европейские страны. Могу предположить, что Великобритания. Но точной у меня информации нет", - сказал Патрушев.Как передавало ранее агентство Франс Пресс, парламент Эстонии принял законопроект, который наделит силы обороны и ВМС страны правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить.

https://ria.ru/20250409/mid-2010228850.html

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