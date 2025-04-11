Рейтинг@Mail.ru
В Ижевске начали выпускать патроны с двумя пулями - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
16:36 11.04.2025 (обновлено: 18:57 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/patrony-2010770375.html
В Ижевске начали выпускать патроны с двумя пулями
В Ижевске начали выпускать патроны с двумя пулями - РИА Новости, 11.04.2025
В Ижевске начали выпускать патроны с двумя пулями
Ижевский завод "Техкрим" сообщил о начале серийного производства патронов с двумя пулями. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:36:00+03:00
2025-04-11T18:57:00+03:00
новое оружие россии
безопасность
технологии
ижевск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010769680_0:0:1289:725_1920x0_80_0_0_3414b9d20797d8eb9564bf37f166412a.jpg
УФА, 11 апр — РИА Новости. Ижевский завод "Техкрим" сообщил о начале серийного производства патронов с двумя пулями. "Уважаемые покупатели, мы запустили в серийное производство патроны калибра 7,62х54R Тандем", — говорится на сайте предприятия. Как уточняется, такие патроны предназначены для стрельбы из любого стрелкового оружия калибра 7,62х54R. Их цель — повысить плотность огня благодаря увеличенному числу поражающих элементов на расстоянии до 250 метров при стрельбе по боковым целям и до 350 метров — по угонным или встречным. На предприятии добавили, что эти пули обладают биметаллической оболочкой и стальным неупрочненным сердечником. В свою очередь, стальная гильза плакирована медью, заключили в ЗАО "Техкрим".
https://ria.ru/20250205/oruzhie-1762129658.html
ижевск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010769680_162:0:1129:725_1920x0_80_0_0_7178410aed33c9d408bf29f232b2862a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, ижевск, россия
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Ижевск, Россия
В Ижевске начали выпускать патроны с двумя пулями

Ижевское предприятие "Техкрим" запустило в производство патроны с двумя пулями

© Фото : ЗАО "Техкрим" Патрон калибра 7,62х54R "Тандем" к гражданскому нарезному оружию
Патрон калибра 7,62х54R Тандем к гражданскому нарезному оружию - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : ЗАО "Техкрим"
Патрон калибра 7,62х54R "Тандем" к гражданскому нарезному оружию
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 11 апр — РИА Новости. Ижевский завод "Техкрим" сообщил о начале серийного производства патронов с двумя пулями.
«
"Уважаемые покупатели, мы запустили в серийное производство патроны калибра 7,62х54R Тандем", — говорится на сайте предприятия.
Как уточняется, такие патроны предназначены для стрельбы из любого стрелкового оружия калибра 7,62х54R. Их цель — повысить плотность огня благодаря увеличенному числу поражающих элементов на расстоянии до 250 метров при стрельбе по боковым целям и до 350 метров — по угонным или встречным.
На предприятии добавили, что эти пули обладают биметаллической оболочкой и стальным неупрочненным сердечником. В свою очередь, стальная гильза плакирована медью, заключили в ЗАО "Техкрим".
Разрешение на оружие - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Ружье, пистолет, автомат: как получить разрешение на оружие
5 февраля, 13:23
 
Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииИжевскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала