https://ria.ru/20250411/patrony-2010770375.html

В Ижевске начали выпускать патроны с двумя пулями

В Ижевске начали выпускать патроны с двумя пулями - РИА Новости, 11.04.2025

В Ижевске начали выпускать патроны с двумя пулями

Ижевский завод "Техкрим" сообщил о начале серийного производства патронов с двумя пулями. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:36:00+03:00

2025-04-11T16:36:00+03:00

2025-04-11T18:57:00+03:00

новое оружие россии

безопасность

технологии

ижевск

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010769680_0:0:1289:725_1920x0_80_0_0_3414b9d20797d8eb9564bf37f166412a.jpg

УФА, 11 апр — РИА Новости. Ижевский завод "Техкрим" сообщил о начале серийного производства патронов с двумя пулями. "Уважаемые покупатели, мы запустили в серийное производство патроны калибра 7,62х54R Тандем", — говорится на сайте предприятия. Как уточняется, такие патроны предназначены для стрельбы из любого стрелкового оружия калибра 7,62х54R. Их цель — повысить плотность огня благодаря увеличенному числу поражающих элементов на расстоянии до 250 метров при стрельбе по боковым целям и до 350 метров — по угонным или встречным. На предприятии добавили, что эти пули обладают биметаллической оболочкой и стальным неупрочненным сердечником. В свою очередь, стальная гильза плакирована медью, заключили в ЗАО "Техкрим".

https://ria.ru/20250205/oruzhie-1762129658.html

ижевск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, ижевск, россия