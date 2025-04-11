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В Ижевске начали выпускать патроны с двумя пулями
В Ижевске начали выпускать патроны с двумя пулями - РИА Новости, 11.04.2025
В Ижевске начали выпускать патроны с двумя пулями
Ижевский завод "Техкрим" сообщил о начале серийного производства патронов с двумя пулями. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:36:00+03:00
2025-04-11T16:36:00+03:00
2025-04-11T18:57:00+03:00
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УФА, 11 апр — РИА Новости. Ижевский завод "Техкрим" сообщил о начале серийного производства патронов с двумя пулями. "Уважаемые покупатели, мы запустили в серийное производство патроны калибра 7,62х54R Тандем", — говорится на сайте предприятия. Как уточняется, такие патроны предназначены для стрельбы из любого стрелкового оружия калибра 7,62х54R. Их цель — повысить плотность огня благодаря увеличенному числу поражающих элементов на расстоянии до 250 метров при стрельбе по боковым целям и до 350 метров — по угонным или встречным. На предприятии добавили, что эти пули обладают биметаллической оболочкой и стальным неупрочненным сердечником. В свою очередь, стальная гильза плакирована медью, заключили в ЗАО "Техкрим".
https://ria.ru/20250205/oruzhie-1762129658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, ижевск, россия
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Ижевск, Россия
В Ижевске начали выпускать патроны с двумя пулями
Ижевское предприятие "Техкрим" запустило в производство патроны с двумя пулями