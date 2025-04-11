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Фонд Мельниченко стал официальным партнером волейбольного клуба "Динамо" - РИА Новости, 11.04.2025
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16:37 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/partner-2010769281.html
Фонд Мельниченко стал официальным партнером волейбольного клуба "Динамо"
Фонд Мельниченко стал официальным партнером волейбольного клуба "Динамо" - РИА Новости, 11.04.2025
Фонд Мельниченко стал официальным партнером волейбольного клуба "Динамо"
Фонд Мельниченко подписал соглашение о стратегическом партнерстве с волейбольным клубом "Динамо" с целью реализации совместных социальных и спортивных... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:37:00+03:00
2025-04-11T16:37:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Фонд Мельниченко подписал соглашение о стратегическом партнерстве с волейбольным клубом "Динамо" с целью реализации совместных социальных и спортивных инициатив, сообщает Фонд. Документ подписали генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева и генеральный директор ВК "Динамо" Николай Ступаков. Партнерство направлено на поддержку и развитие корпоративного и массового спорта, развитие программ, направленных на формирование здорового образа жизни в рабочих коллективах, образовательных учреждениях, которые фонд традиционно поддерживает. "Соглашение с Фондом Мельниченко – большое событие для нашего клуба. Это уважаемая и широко известная благотворительная организация, которая реализует значимые проекты в сфере образования, науки, культуры и спорта", - приводятся в сообщении слова Ступакова на церемонии. Как отметила гендиректор Фонда Мельниченко, волейбол – один из самых популярных видов спорта, в него играют сотрудники предприятий и их семьи, жители территорий работы Фонда. "Вместе с ВК "Динамо" - флагманом российского волейбола – мы планируем реализовать целый ряд проектов по развитию корпоративного спорта, пропаганде здорового образа жизни. Надеемся, что с нашей поддержкой клуб добьется новых ярких побед!" - подчеркнула Журавлева.
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здоровый образ жизни (зож), спорт, россия
Здоровый образ жизни (ЗОЖ), Спорт, Россия
Фонд Мельниченко стал официальным партнером волейбольного клуба "Динамо"

Фонд Мельниченко и ВК "Динамо" будут совместно продвигать проекты ЗОЖ

© Фото : пресс-служба ВК "Динамо"Генеральный директор ВК "Динамо" Николай Ступаков и генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева
Генеральный директор ВК Динамо Николай Ступаков и генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : пресс-служба ВК "Динамо"
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Фонд Мельниченко подписал соглашение о стратегическом партнерстве с волейбольным клубом "Динамо" с целью реализации совместных социальных и спортивных инициатив, сообщает Фонд.
Документ подписали генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева и генеральный директор ВК "Динамо" Николай Ступаков.
Партнерство направлено на поддержку и развитие корпоративного и массового спорта, развитие программ, направленных на формирование здорового образа жизни в рабочих коллективах, образовательных учреждениях, которые фонд традиционно поддерживает.
"Соглашение с Фондом Мельниченко – большое событие для нашего клуба. Это уважаемая и широко известная благотворительная организация, которая реализует значимые проекты в сфере образования, науки, культуры и спорта", - приводятся в сообщении слова Ступакова на церемонии.
© Фото : пресс-служба ВК "Динамо"Генеральный директор ВК "Динамо" Николай Ступаков и генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева
Генеральный директор ВК Динамо Николай Ступаков и генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : пресс-служба ВК "Динамо"
Генеральный директор ВК "Динамо" Николай Ступаков и генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева
Как отметила гендиректор Фонда Мельниченко, волейбол – один из самых популярных видов спорта, в него играют сотрудники предприятий и их семьи, жители территорий работы Фонда.
"Вместе с ВК "Динамо" - флагманом российского волейбола – мы планируем реализовать целый ряд проектов по развитию корпоративного спорта, пропаганде здорового образа жизни. Надеемся, что с нашей поддержкой клуб добьется новых ярких побед!" - подчеркнула Журавлева.
 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ)СпортРоссия
 
 
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