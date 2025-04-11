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Отряд кораблей ВМФ России вышел в Индийский океан - РИА Новости, 11.04.2025
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Отряд кораблей ВМФ России вышел в Индийский океан
Отряд кораблей ВМФ России вышел в Индийский океан - РИА Новости, 11.04.2025
Отряд кораблей ВМФ России вышел в Индийский океан
Отряд кораблей ВМФ России вышел в Индийский океан для выполнения задач дальнего похода после участия в военно-морском учении "Индра Нэви-2025", сообщили в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T05:30:00+03:00
2025-04-11T05:30:00+03:00
россия
индийский океан
ченнаи
безопасность
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Отряд кораблей ВМФ России вышел в Индийский океан для выполнения задач дальнего похода после участия в военно-морском учении "Индра Нэви-2025", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "Отряд кораблей Военно-Морского Флота России завершил программу делового захода в порту Ченнаи Республики Индия и вышел в Индийский океан для выполнения задач по плану дальнего похода", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" прибыл в Индию 26 марта. Совместно с кораблями ВМС Республики Индия в акватории Бенгальского залива состоялось российско-индийское военно-морское учение "Индра Нэви-2025". В течение трех дней моряки двух дружественных стран отработали тактическое маневрирование в составе совместных строев, совершенствовали практические навыки борьбы с БПЛА и безэкипажными катерами условного противника, провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.
https://ria.ru/20250331/strelby-2008308186.html
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россия, индийский океан, ченнаи, безопасность
Россия, Индийский океан, Ченнаи, Безопасность
Отряд кораблей ВМФ России вышел в Индийский океан

Корабли ВМФ России вышли в Индийский океан для выполнения задач дальнего похода

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКорвет "Резкий"
Корвет Резкий - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корвет "Резкий". Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Отряд кораблей ВМФ России вышел в Индийский океан для выполнения задач дальнего похода после участия в военно-морском учении "Индра Нэви-2025", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"Отряд кораблей Военно-Морского Флота России завершил программу делового захода в порту Ченнаи Республики Индия и вышел в Индийский океан для выполнения задач по плану дальнего похода", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" прибыл в Индию 26 марта. Совместно с кораблями ВМС Республики Индия в акватории Бенгальского залива состоялось российско-индийское военно-морское учение "Индра Нэви-2025".
В течение трех дней моряки двух дружественных стран отработали тактическое маневрирование в составе совместных строев, совершенствовали практические навыки борьбы с БПЛА и безэкипажными катерами условного противника, провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.
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