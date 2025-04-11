https://ria.ru/20250411/otrjad-2010611444.html

Отряд кораблей ВМФ России вышел в Индийский океан

Отряд кораблей ВМФ России вышел в Индийский океан - РИА Новости, 11.04.2025

Отряд кораблей ВМФ России вышел в Индийский океан

Отряд кораблей ВМФ России вышел в Индийский океан для выполнения задач дальнего похода после участия в военно-морском учении "Индра Нэви-2025", сообщили в... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T05:30:00+03:00

2025-04-11T05:30:00+03:00

2025-04-11T05:30:00+03:00

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индийский океан

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безопасность

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Отряд кораблей ВМФ России вышел в Индийский океан для выполнения задач дальнего похода после участия в военно-морском учении "Индра Нэви-2025", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "Отряд кораблей Военно-Морского Флота России завершил программу делового захода в порту Ченнаи Республики Индия и вышел в Индийский океан для выполнения задач по плану дальнего похода", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" прибыл в Индию 26 марта. Совместно с кораблями ВМС Республики Индия в акватории Бенгальского залива состоялось российско-индийское военно-морское учение "Индра Нэви-2025". В течение трех дней моряки двух дружественных стран отработали тактическое маневрирование в составе совместных строев, совершенствовали практические навыки борьбы с БПЛА и безэкипажными катерами условного противника, провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

https://ria.ru/20250331/strelby-2008308186.html

https://ria.ru/20241111/korabli-1982991750.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, индийский океан, ченнаи, безопасность