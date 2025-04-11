Отряд кораблей ВМФ России вышел в Индийский океан
Корабли ВМФ России вышли в Индийский океан для выполнения задач дальнего похода
Корвет "Резкий". Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Отряд кораблей ВМФ России вышел в Индийский океан для выполнения задач дальнего похода после участия в военно-морском учении "Индра Нэви-2025", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"Отряд кораблей Военно-Морского Флота России завершил программу делового захода в порту Ченнаи Республики Индия и вышел в Индийский океан для выполнения задач по плану дальнего похода", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" прибыл в Индию 26 марта. Совместно с кораблями ВМС Республики Индия в акватории Бенгальского залива состоялось российско-индийское военно-морское учение "Индра Нэви-2025".
В течение трех дней моряки двух дружественных стран отработали тактическое маневрирование в составе совместных строев, совершенствовали практические навыки борьбы с БПЛА и безэкипажными катерами условного противника, провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.
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