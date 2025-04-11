https://ria.ru/20250411/oskar-2010607082.html

"Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию

"Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию - РИА Новости, 11.04.2025

"Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию

Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию, в рамках которой будут отмечаться достижения в области постановки... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T04:01:00+03:00

2025-04-11T04:01:00+03:00

2025-04-11T05:46:00+03:00

сша

кинопремия "оскар"

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культура

культура

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию, в рамках которой будут отмечаться достижения в области постановки каскадерских трюков, сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук. "Сегодня совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук объявил об учреждении ежегодной конкурсной премии "Оскар" за достижения в области постановки трюков начиная с 100-й церемонии "Оскар" для фильмов, которые будут выпущены в 2027 году", - говорится в заявлении на сайте академии. Как отмечается в релизе, правила участия и голосования для получения премии будут объявлены в 2027 году. Академия обещает позже сообщить другие подробности.

https://ria.ru/20250303/oskar-2002706113.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, кинопремия "оскар", в мире, культура