https://ria.ru/20250411/oskar-2010607082.html
"Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию
"Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию - РИА Новости, 11.04.2025
"Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию
Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию, в рамках которой будут отмечаться достижения в области постановки... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T04:01:00+03:00
2025-04-11T04:01:00+03:00
2025-04-11T05:46:00+03:00
сша
кинопремия "оскар"
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию, в рамках которой будут отмечаться достижения в области постановки каскадерских трюков, сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук. "Сегодня совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук объявил об учреждении ежегодной конкурсной премии "Оскар" за достижения в области постановки трюков начиная с 100-й церемонии "Оскар" для фильмов, которые будут выпущены в 2027 году", - говорится в заявлении на сайте академии. Как отмечается в релизе, правила участия и голосования для получения премии будут объявлены в 2027 году. Академия обещает позже сообщить другие подробности.
https://ria.ru/20250303/oskar-2002706113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, кинопремия "оскар", в мире, культура
США, Кинопремия "Оскар", В мире, Культура, Культура
"Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию
Кинопремия "Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию за каскадерские трюки
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию, в рамках которой будут отмечаться достижения в области постановки каскадерских трюков, сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук.
"Сегодня совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук объявил об учреждении ежегодной конкурсной премии "Оскар" за достижения в области постановки трюков начиная с 100-й церемонии "Оскар" для фильмов, которые будут выпущены в 2027 году", - говорится в заявлении на сайте академии.
Как отмечается в релизе, правила участия и голосования для получения премии будут объявлены в 2027 году. Академия обещает позже сообщить другие подробности.