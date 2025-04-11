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"Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию - РИА Новости, 11.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:01 11.04.2025 (обновлено: 05:46 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/oskar-2010607082.html
"Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию
"Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию - РИА Новости, 11.04.2025
"Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию
Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию, в рамках которой будут отмечаться достижения в области постановки... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T04:01:00+03:00
2025-04-11T05:46:00+03:00
сша
кинопремия "оскар"
в мире
культура
культура
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию, в рамках которой будут отмечаться достижения в области постановки каскадерских трюков, сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук. "Сегодня совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук объявил об учреждении ежегодной конкурсной премии "Оскар" за достижения в области постановки трюков начиная с 100-й церемонии "Оскар" для фильмов, которые будут выпущены в 2027 году", - говорится в заявлении на сайте академии. Как отмечается в релизе, правила участия и голосования для получения премии будут объявлены в 2027 году. Академия обещает позже сообщить другие подробности.
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сша, кинопремия "оскар", в мире, культура
США, Кинопремия "Оскар", В мире, Культура, Культура
"Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию

Кинопремия "Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию за каскадерские трюки

© Фото : Academy of Motion Picture Arts and SciencesПремия Академии кинематографических искусств и наук "Оскар"
Премия Академии кинематографических искусств и наук Оскар - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : Academy of Motion Picture Arts and Sciences
Премия Академии кинематографических искусств и наук "Оскар". Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию, в рамках которой будут отмечаться достижения в области постановки каскадерских трюков, сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук.
"Сегодня совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук объявил об учреждении ежегодной конкурсной премии "Оскар" за достижения в области постановки трюков начиная с 100-й церемонии "Оскар" для фильмов, которые будут выпущены в 2027 году", - говорится в заявлении на сайте академии.
Как отмечается в релизе, правила участия и голосования для получения премии будут объявлены в 2027 году. Академия обещает позже сообщить другие подробности.
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