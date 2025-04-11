В Уссурийске вручили орден Суворова отдельной десантно-штурмовой бригаде
В Уссурийске вручили орден Суворова 83-й отдельной десантно-штурмовой бригаде
Церемония вручения ордена Суворова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - РИА Новости. Торжественная церемония вручения ордена Суворова отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде состоялась в Уссурийске, сообщили в Минобороны России.
"В... Уссурийске состоялась торжественная церемония вручения ордена Суворова отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Высокую награду к полотнищу Георгиевского знамени соединения прикрепил исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин", - сказали в ведомстве.
Бригаде, участвовавшей в операции "Поток", вручили награды
10 апреля, 05:10
Отмечается, что уссурийские десантники принимали участие в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, выполняли специальное задание правительства Российской Федерации на территории Сирии.
«
"С первых дней специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины военнослужащие соединения мужественно и с честью выполняют все поставленные боевые задачи. За мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении задач специальной военной операции, более 1 200 военнослужащих бригады удостоены высоких государственных наград", - добавили в Минобороны.
Подчеркивается, что сегодня гвардейцы десантно-штурмовой бригады продолжают успешно выполнять поставленные задачи.
"Наша родная 83-я бригада уверенно выполняет задачи на протяжении всего своего существования. Личный состав бригады проявляет мужество, героизм, выполняя все поставленные задачи", - отметил Чубарыкин.
По окончании торжественного мероприятия состоялся праздничный концерт в исполнении бригадного оркестра и артистов Уссурийского городского округа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18