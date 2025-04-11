https://ria.ru/20250411/orden-2010612054.html

В Уссурийске вручили орден Суворова отдельной десантно-штурмовой бригаде

В Уссурийске вручили орден Суворова отдельной десантно-штурмовой бригаде - РИА Новости, 11.04.2025

В Уссурийске вручили орден Суворова отдельной десантно-штурмовой бригаде

Торжественная церемония вручения ордена Суворова отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде состоялась в Уссурийске, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T05:34:00+03:00

2025-04-11T05:34:00+03:00

2025-04-11T05:34:00+03:00

безопасность

уссурийск

сирия

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - РИА Новости. Торжественная церемония вручения ордена Суворова отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде состоялась в Уссурийске, сообщили в Минобороны России. "В... Уссурийске состоялась торжественная церемония вручения ордена Суворова отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Высокую награду к полотнищу Георгиевского знамени соединения прикрепил исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин", - сказали в ведомстве. Отмечается, что уссурийские десантники принимали участие в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, выполняли специальное задание правительства Российской Федерации на территории Сирии. "С первых дней специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины военнослужащие соединения мужественно и с честью выполняют все поставленные боевые задачи. За мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении задач специальной военной операции, более 1 200 военнослужащих бригады удостоены высоких государственных наград", - добавили в Минобороны. Подчеркивается, что сегодня гвардейцы десантно-штурмовой бригады продолжают успешно выполнять поставленные задачи. "Наша родная 83-я бригада уверенно выполняет задачи на протяжении всего своего существования. Личный состав бригады проявляет мужество, героизм, выполняя все поставленные задачи", - отметил Чубарыкин. По окончании торжественного мероприятия состоялся праздничный концерт в исполнении бригадного оркестра и артистов Уссурийского городского округа.

https://ria.ru/20250410/nagrady-2010371101.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

уссурийск

сирия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, уссурийск, сирия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)