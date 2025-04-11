Рейтинг@Mail.ru
В Уссурийске вручили орден Суворова отдельной десантно-штурмовой бригаде - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:34 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/orden-2010612054.html
В Уссурийске вручили орден Суворова отдельной десантно-штурмовой бригаде
В Уссурийске вручили орден Суворова отдельной десантно-штурмовой бригаде - РИА Новости, 11.04.2025
В Уссурийске вручили орден Суворова отдельной десантно-штурмовой бригаде
Торжественная церемония вручения ордена Суворова отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде состоялась в Уссурийске, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T05:34:00+03:00
2025-04-11T05:34:00+03:00
безопасность
уссурийск
сирия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572187500_0:131:2949:1789_1920x0_80_0_0_d717fea7fdd6ee7342d3d99d10bb0754.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - РИА Новости. Торжественная церемония вручения ордена Суворова отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде состоялась в Уссурийске, сообщили в Минобороны России. "В... Уссурийске состоялась торжественная церемония вручения ордена Суворова отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Высокую награду к полотнищу Георгиевского знамени соединения прикрепил исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин", - сказали в ведомстве. Отмечается, что уссурийские десантники принимали участие в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, выполняли специальное задание правительства Российской Федерации на территории Сирии. "С первых дней специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины военнослужащие соединения мужественно и с честью выполняют все поставленные боевые задачи. За мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении задач специальной военной операции, более 1 200 военнослужащих бригады удостоены высоких государственных наград", - добавили в Минобороны. Подчеркивается, что сегодня гвардейцы десантно-штурмовой бригады продолжают успешно выполнять поставленные задачи. "Наша родная 83-я бригада уверенно выполняет задачи на протяжении всего своего существования. Личный состав бригады проявляет мужество, героизм, выполняя все поставленные задачи", - отметил Чубарыкин. По окончании торжественного мероприятия состоялся праздничный концерт в исполнении бригадного оркестра и артистов Уссурийского городского округа.
https://ria.ru/20250410/nagrady-2010371101.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
уссурийск
сирия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572187500_194:0:2753:1919_1920x0_80_0_0_8c6b087c728f6e3a2aaa05f96be7ab2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, уссурийск, сирия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Уссурийск, Сирия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Уссурийске вручили орден Суворова отдельной десантно-штурмовой бригаде

В Уссурийске вручили орден Суворова 83-й отдельной десантно-штурмовой бригаде

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЦеремония вручения ордена Суворова
Церемония вручения ордена Суворова - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Церемония вручения ордена Суворова . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - РИА Новости. Торжественная церемония вручения ордена Суворова отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде состоялась в Уссурийске, сообщили в Минобороны России.
"В... Уссурийске состоялась торжественная церемония вручения ордена Суворова отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Высокую награду к полотнищу Георгиевского знамени соединения прикрепил исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин", - сказали в ведомстве.
Бойцы отдельной добровольческой штурмовой бригады Ветераны Добровольческого корпуса, участвовавшей в операции Поток, в Судже - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Бригаде, участвовавшей в операции "Поток", вручили награды
10 апреля, 05:10
Отмечается, что уссурийские десантники принимали участие в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, выполняли специальное задание правительства Российской Федерации на территории Сирии.
«
"С первых дней специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины военнослужащие соединения мужественно и с честью выполняют все поставленные боевые задачи. За мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении задач специальной военной операции, более 1 200 военнослужащих бригады удостоены высоких государственных наград", - добавили в Минобороны.
Подчеркивается, что сегодня гвардейцы десантно-штурмовой бригады продолжают успешно выполнять поставленные задачи.
"Наша родная 83-я бригада уверенно выполняет задачи на протяжении всего своего существования. Личный состав бригады проявляет мужество, героизм, выполняя все поставленные задачи", - отметил Чубарыкин.
По окончании торжественного мероприятия состоялся праздничный концерт в исполнении бригадного оркестра и артистов Уссурийского городского округа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьУссурийскСирияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала