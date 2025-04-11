https://ria.ru/20250411/orban-2010661286.html

Орбан назвал введение американских пошлин тактическим приемом

Орбан назвал введение американских пошлин тактическим приемом - РИА Новости, 11.04.2025

Орбан назвал введение американских пошлин тактическим приемом

Так называемая "война пошлин" между США и остальными странами является тактическим приемом для заключения выгодных для Америки соглашений, после чего в течение... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:44:00+03:00

2025-04-11T11:44:00+03:00

2025-04-11T11:44:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 11 апр - РИА Новости. Так называемая "война пошлин" между США и остальными странами является тактическим приемом для заключения выгодных для Америки соглашений, после чего в течение пары месяцев эта война превратится в мир, считает венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Война пошлин - это тактический вопрос... Сейчас ситуация развивается по спирали, в конце американцы по очереди придут к соглашению со всеми странами, и возникнет новый баланс, новая ситуация. Это продлится месяц или два, не думаю, что это останется с нами надолго. Эта пошлинная война вскоре перерастет в пошлинный мир", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер объяснил, что нет необходимости гадать, в чем смысл текущего процесса, поскольку президент США Дональд Трамп еще до выборов заявил, что намерен улучшить позиции Америки в мировой торговли, и введение пошлин является тактическим приемом, чтобы стимулировать партнеров к переговорам о новом таможенном соглашении с США. По словам Орбана, "война пошлин" сейчас привлекает большое внимание, но ее значение гораздо ниже конфликта на Украине или принятия Киева в Евросоюз, поскольку эти вопросы, в отличие от пошлин, имеют долгосрочную перспективу. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%.

https://ria.ru/20250308/orban-2003827365.html

https://ria.ru/20250411/poshliny-2010639830.html

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