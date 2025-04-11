https://ria.ru/20250411/opasnost-2010821490.html
В Орловской области объявили ракетную опасность
В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.04.2025
В Орловской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T22:49:00+03:00
2025-04-11T22:49:00+03:00
2025-04-11T22:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. "Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – написал Клычков.
https://ria.ru/20250311/bpla-2004232820.html
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орловская область, андрей клычков, россия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Россия
В Орловской области объявили ракетную опасность
Губернатор Клычков: в Орловской области объявили ракетную опасность