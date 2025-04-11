Поддержка ООН имеет решающее значение для сирийцев, заявили в организации
УВКБ ООН: поддержка организации имеет решающее значение для жителей Сирии
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Поддержка ООН имеет решающее значение для сирийцев ввиду большого количества граждан, возвращающихся на родину после смены правительства, сообщило в пятницу Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
"Поддержка УВКБ ООН и гуманитарных организаций имеет решающее значение для стабильности. Серьезное сокращение финансирования, с которым сталкивается УВКБ ООН, ставит под угрозу миллионы жизней: почти 16,7 миллиона человек в Сирии – около 90 процентов населения – нуждаются в той или иной форме гуманитарной помощи", - говорится в заявлении на официальном сайте организации.
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В заявлении отмечается, что с момента смены правительства 8 декабря 2024 года около 400 тысяч сирийцев вернулись из соседних стран, за этот же период на родину вернулись более 1 миллиона внутренне перемещенных лиц, в результате чего общее число вернувшихся домой сирийцев превысило 1,4 миллиона.
"Для того, чтобы это возвращение было успешным и устойчивым, сирийцам потребуется поддержка в виде жилья, средств к существованию, защиты и юридической помощи", - говорится в заявлении.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.