https://ria.ru/20250411/oon-2010823772.html

Поддержка ООН имеет решающее значение для сирийцев, заявили в организации

Поддержка ООН имеет решающее значение для сирийцев, заявили в организации - РИА Новости, 11.04.2025

Поддержка ООН имеет решающее значение для сирийцев, заявили в организации

Поддержка ООН имеет решающее значение для сирийцев ввиду большого количества граждан, возвращающихся на родину после смены правительства, сообщило в пятницу... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T23:37:00+03:00

2025-04-11T23:37:00+03:00

2025-04-11T23:37:00+03:00

в мире

сирия

дамаск (город)

башар асад

оон

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Поддержка ООН имеет решающее значение для сирийцев ввиду большого количества граждан, возвращающихся на родину после смены правительства, сообщило в пятницу Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). "Поддержка УВКБ ООН и гуманитарных организаций имеет решающее значение для стабильности. Серьезное сокращение финансирования, с которым сталкивается УВКБ ООН, ставит под угрозу миллионы жизней: почти 16,7 миллиона человек в Сирии – около 90 процентов населения – нуждаются в той или иной форме гуманитарной помощи", - говорится в заявлении на официальном сайте организации. В заявлении отмечается, что с момента смены правительства 8 декабря 2024 года около 400 тысяч сирийцев вернулись из соседних стран, за этот же период на родину вернулись более 1 миллиона внутренне перемещенных лиц, в результате чего общее число вернувшихся домой сирийцев превысило 1,4 миллиона. "Для того, чтобы это возвращение было успешным и устойчивым, сирийцам потребуется поддержка в виде жилья, средств к существованию, защиты и юридической помощи", - говорится в заявлении. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

https://ria.ru/20250226/vershinin-2001819288.html

https://ria.ru/20250309/oon-2003953112.html

сирия

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в мире, сирия, дамаск (город), башар асад, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев