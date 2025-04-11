https://ria.ru/20250411/odessa-2010619566.html

В Одесской области сотрудников ТЦК поселили на закрытой базе отдыха

В Одесской области сотрудников ТЦК поселили на закрытой базе отдыха - РИА Новости, 11.04.2025

В Одесской области сотрудников ТЦК поселили на закрытой базе отдыха

Командированных из Киевской области в Одесскую сотрудников ТЦК поселили на закрытой базе отдыха из опасений за их безопасность – по мнению Киева, им могут... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T07:18:00+03:00

2025-04-11T07:18:00+03:00

2025-04-11T10:56:00+03:00

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Командированных из Киевской области в Одесскую сотрудников ТЦК поселили на закрытой базе отдыха из опасений за их безопасность – по мнению Киева, им могут угрожать местные жители, сообщил РИА Новости источники в силовых структурах. Ранее он указал, что киевский режим продолжает усиливать мобилизационные мероприятия в тех регионах Украины, "которые рассматриваются им как условно пророссийские". Так, в связи с неудовлетворительными показателями мобилизации в Одесской области туда в начале апреля направили дополнительные силы из числа сотрудников ТЦК из Киевской области – всего 60 человек. "В целях минимизации угроз безопасности (в том числе со стороны местного населения) и комфортного размещения указанные сотрудники базируются на территории базы отдыха "Три карася" (в Овидиопольском районе Одесской области – ред.)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что данная группа будет работать до середины мая. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250407/ukraina-2009894721.html

https://ria.ru/20250404/obmorok-2009448660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киевская область, украина, одесская область, вооруженные силы украины