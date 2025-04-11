https://ria.ru/20250411/odessa-2010619566.html
В Одесской области сотрудников ТЦК поселили на закрытой базе отдыха
В Одесской области сотрудников ТЦК поселили на закрытой базе отдыха - РИА Новости, 11.04.2025
В Одесской области сотрудников ТЦК поселили на закрытой базе отдыха
Командированных из Киевской области в Одесскую сотрудников ТЦК поселили на закрытой базе отдыха из опасений за их безопасность – по мнению Киева, им могут... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:18:00+03:00
2025-04-11T07:18:00+03:00
2025-04-11T10:56:00+03:00
в мире
киевская область
украина
одесская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Командированных из Киевской области в Одесскую сотрудников ТЦК поселили на закрытой базе отдыха из опасений за их безопасность – по мнению Киева, им могут угрожать местные жители, сообщил РИА Новости источники в силовых структурах. Ранее он указал, что киевский режим продолжает усиливать мобилизационные мероприятия в тех регионах Украины, "которые рассматриваются им как условно пророссийские". Так, в связи с неудовлетворительными показателями мобилизации в Одесской области туда в начале апреля направили дополнительные силы из числа сотрудников ТЦК из Киевской области – всего 60 человек. "В целях минимизации угроз безопасности (в том числе со стороны местного населения) и комфортного размещения указанные сотрудники базируются на территории базы отдыха "Три карася" (в Овидиопольском районе Одесской области – ред.)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что данная группа будет работать до середины мая. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250407/ukraina-2009894721.html
https://ria.ru/20250404/obmorok-2009448660.html
киевская область
украина
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, украина, одесская область, вооруженные силы украины
В мире, Киевская область, Украина, Одесская область, Вооруженные силы Украины
В Одесской области сотрудников ТЦК поселили на закрытой базе отдыха
Сотрудников ТЦК в Одесской области укрыли от гнева населения на закрытой базе
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Командированных из Киевской области в Одесскую сотрудников ТЦК поселили на закрытой базе отдыха из опасений за их безопасность – по мнению Киева, им могут угрожать местные жители, сообщил РИА Новости источники в силовых структурах.
Ранее он указал, что киевский режим продолжает усиливать мобилизационные мероприятия в тех регионах Украины
, "которые рассматриваются им как условно пророссийские". Так, в связи с неудовлетворительными показателями мобилизации в Одесской области
туда в начале апреля направили дополнительные силы из числа сотрудников ТЦК из Киевской области
– всего 60 человек.
"В целях минимизации угроз безопасности (в том числе со стороны местного населения) и комфортного размещения указанные сотрудники базируются на территории базы отдыха "Три карася" (в Овидиопольском районе Одесской области – ред.)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что данная группа будет работать до середины мая.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.