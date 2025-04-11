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В Одессу перевели дополнительные силы сотрудников ТЦК, сообщили источники - РИА Новости, 11.04.2025
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06:17 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/odessa-2010615742.html
В Одессу перевели дополнительные силы сотрудников ТЦК, сообщили источники
В Одессу перевели дополнительные силы сотрудников ТЦК, сообщили источники - РИА Новости, 11.04.2025
В Одессу перевели дополнительные силы сотрудников ТЦК, сообщили источники
Дополнительные силы сотрудников ТЦК переведены в начале апреля в Одессу из Киевской области из-за неудовлетворительных показателей мобилизации, сообщил РИА... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T06:17:00+03:00
2025-04-11T06:17:00+03:00
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Дополнительные силы сотрудников ТЦК переведены в начале апреля в Одессу из Киевской области из-за неудовлетворительных показателей мобилизации, сообщил РИА Новости источники в силовых структурах. "Киевский режим продолжает усиливать мобилизационные мероприятия в тех регионах Украины, которые рассматриваются им как условно пророссийские. Так, в связи с неудовлетворительными показателями проводимой в 1 квартале текущего года мобилизации в Одесской области, на территорию региона в начале апреля прибыли дополнительные силы из числа сотрудников ТЦК, 60 человек - из Киевской области", - сказал собеседник агентства. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250407/ukraina-2009894721.html
https://ria.ru/20250411/vsu-2010612261.html
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в мире, украина, одесса, киевская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Одесса, Киевская область, Вооруженные силы Украины
В Одессу перевели дополнительные силы сотрудников ТЦК, сообщили источники

В Одессу из Киевской области направили усиление ТЦК для ужесточения мобилизации

© РИА Новости / Сергей Поляков | Перейти в медиабанкНа Приморском бульваре в Одессе
На Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Сергей Поляков
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На Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Дополнительные силы сотрудников ТЦК переведены в начале апреля в Одессу из Киевской области из-за неудовлетворительных показателей мобилизации, сообщил РИА Новости источники в силовых структурах.
"Киевский режим продолжает усиливать мобилизационные мероприятия в тех регионах Украины, которые рассматриваются им как условно пророссийские. Так, в связи с неудовлетворительными показателями проводимой в 1 квартале текущего года мобилизации в Одесской области, на территорию региона в начале апреля прибыли дополнительные силы из числа сотрудников ТЦК, 60 человек - из Киевской области", - сказал собеседник агентства.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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