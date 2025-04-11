https://ria.ru/20250411/obvinenie-2010734646.html

Под Ярославлем бывшего мужа обвинили в убийстве юрисконсульта

Под Ярославлем бывшего мужа обвинили в убийстве юрисконсульта - РИА Новости, 11.04.2025

Под Ярославлем бывшего мужа обвинили в убийстве юрисконсульта

Юрисконсульт администрации Даниловского района Ярославской области была убита в ходе ссоры с бывшим супругом из-за их ребенка, мужчине предъявлено обвинение в... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T14:46:00+03:00

2025-04-11T14:46:00+03:00

2025-04-11T14:46:00+03:00

происшествия

даниловский район

ярославская область

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Юрисконсульт администрации Даниловского района Ярославской области была убита в ходе ссоры с бывшим супругом из-за их ребенка, мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. "Девятого апреля текущего года в квартире одного из домов города Данилова между бывшими супругами возник конфликт, вследствие которого 39-летний обвиняемый нанес многочисленные удары ножом потерпевшей в область живота. От полученных повреждений женщина скончалась в карете скорой помощи", - говорится в сообщении СУСК по Ярославской области. В пятницу мужчине предъявлено обвинение в убийстве, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Погибшая – сотрудница администрации Даниловского района. "Трагически оборвалась жизнь нашей коллеги, юрисконсульта администрации района Маньковой (Варнавиной) Марьяны Ивановны. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойной", - сообщил коллектив администрации в соцсети "ВКонтакте". Как рассказали РИА Новости в силовых структурах, "когда семья жила вместе, то характеризовалась положительно". "Но случился развод. И вот бывший муж забрал ребенка из садика, ребенку почти два года, и отвез его к себе домой. Бывшая жена пришла туда и попыталась забрать ребенка, у них возникла ссора, мужчина схватился за нож", - сообщил собеседник. По его словам, ребенок сейчас находится у двоюродной сестры погибшей.

https://ria.ru/20250410/inostranets-2010531544.html

https://ria.ru/20250410/arest-2010528040.html

даниловский район

ярославская область

ярославль

россия

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происшествия, даниловский район, ярославская область, ярославль, россия