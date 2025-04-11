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Под Ярославлем бывшего мужа обвинили в убийстве юрисконсульта - РИА Новости, 11.04.2025
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14:46 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/obvinenie-2010734646.html
Под Ярославлем бывшего мужа обвинили в убийстве юрисконсульта
Под Ярославлем бывшего мужа обвинили в убийстве юрисконсульта - РИА Новости, 11.04.2025
Под Ярославлем бывшего мужа обвинили в убийстве юрисконсульта
Юрисконсульт администрации Даниловского района Ярославской области была убита в ходе ссоры с бывшим супругом из-за их ребенка, мужчине предъявлено обвинение в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:46:00+03:00
2025-04-11T14:46:00+03:00
происшествия
даниловский район
ярославская область
ярославль
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Юрисконсульт администрации Даниловского района Ярославской области была убита в ходе ссоры с бывшим супругом из-за их ребенка, мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. "Девятого апреля текущего года в квартире одного из домов города Данилова между бывшими супругами возник конфликт, вследствие которого 39-летний обвиняемый нанес многочисленные удары ножом потерпевшей в область живота. От полученных повреждений женщина скончалась в карете скорой помощи", - говорится в сообщении СУСК по Ярославской области. В пятницу мужчине предъявлено обвинение в убийстве, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Погибшая – сотрудница администрации Даниловского района. "Трагически оборвалась жизнь нашей коллеги, юрисконсульта администрации района Маньковой (Варнавиной) Марьяны Ивановны. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойной", - сообщил коллектив администрации в соцсети "ВКонтакте". Как рассказали РИА Новости в силовых структурах, "когда семья жила вместе, то характеризовалась положительно". "Но случился развод. И вот бывший муж забрал ребенка из садика, ребенку почти два года, и отвез его к себе домой. Бывшая жена пришла туда и попыталась забрать ребенка, у них возникла ссора, мужчина схватился за нож", - сообщил собеседник. По его словам, ребенок сейчас находится у двоюродной сестры погибшей.
https://ria.ru/20250410/inostranets-2010531544.html
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даниловский район
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происшествия, даниловский район, ярославская область, ярославль, россия
Происшествия, Даниловский район, Ярославская область, Ярославль, Россия
Под Ярославлем бывшего мужа обвинили в убийстве юрисконсульта

В Данилове бывшего мужа обвинили в убийстве юрисконсульта из-за спора о ребенке

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Юрисконсульт администрации Даниловского района Ярославской области была убита в ходе ссоры с бывшим супругом из-за их ребенка, мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу.
"Девятого апреля текущего года в квартире одного из домов города Данилова между бывшими супругами возник конфликт, вследствие которого 39-летний обвиняемый нанес многочисленные удары ножом потерпевшей в область живота. От полученных повреждений женщина скончалась в карете скорой помощи", - говорится в сообщении СУСК по Ярославской области.
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В пятницу мужчине предъявлено обвинение в убийстве, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Погибшая – сотрудница администрации Даниловского района. "Трагически оборвалась жизнь нашей коллеги, юрисконсульта администрации района Маньковой (Варнавиной) Марьяны Ивановны. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойной", - сообщил коллектив администрации в соцсети "ВКонтакте".
Как рассказали РИА Новости в силовых структурах, "когда семья жила вместе, то характеризовалась положительно". "Но случился развод. И вот бывший муж забрал ребенка из садика, ребенку почти два года, и отвез его к себе домой. Бывшая жена пришла туда и попыталась забрать ребенка, у них возникла ссора, мужчина схватился за нож", - сообщил собеседник.
По его словам, ребенок сейчас находится у двоюродной сестры погибшей.
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