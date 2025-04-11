https://ria.ru/20250411/obvinenie-2010734646.html
Под Ярославлем бывшего мужа обвинили в убийстве юрисконсульта
Под Ярославлем бывшего мужа обвинили в убийстве юрисконсульта - РИА Новости, 11.04.2025
Под Ярославлем бывшего мужа обвинили в убийстве юрисконсульта
Юрисконсульт администрации Даниловского района Ярославской области была убита в ходе ссоры с бывшим супругом из-за их ребенка, мужчине предъявлено обвинение в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:46:00+03:00
2025-04-11T14:46:00+03:00
2025-04-11T14:46:00+03:00
происшествия
даниловский район
ярославская область
ярославль
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Юрисконсульт администрации Даниловского района Ярославской области была убита в ходе ссоры с бывшим супругом из-за их ребенка, мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. "Девятого апреля текущего года в квартире одного из домов города Данилова между бывшими супругами возник конфликт, вследствие которого 39-летний обвиняемый нанес многочисленные удары ножом потерпевшей в область живота. От полученных повреждений женщина скончалась в карете скорой помощи", - говорится в сообщении СУСК по Ярославской области. В пятницу мужчине предъявлено обвинение в убийстве, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Погибшая – сотрудница администрации Даниловского района. "Трагически оборвалась жизнь нашей коллеги, юрисконсульта администрации района Маньковой (Варнавиной) Марьяны Ивановны. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойной", - сообщил коллектив администрации в соцсети "ВКонтакте". Как рассказали РИА Новости в силовых структурах, "когда семья жила вместе, то характеризовалась положительно". "Но случился развод. И вот бывший муж забрал ребенка из садика, ребенку почти два года, и отвез его к себе домой. Бывшая жена пришла туда и попыталась забрать ребенка, у них возникла ссора, мужчина схватился за нож", - сообщил собеседник. По его словам, ребенок сейчас находится у двоюродной сестры погибшей.
https://ria.ru/20250410/inostranets-2010531544.html
https://ria.ru/20250410/arest-2010528040.html
даниловский район
ярославская область
ярославль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, даниловский район, ярославская область, ярославль, россия
Происшествия, Даниловский район, Ярославская область, Ярославль, Россия
Под Ярославлем бывшего мужа обвинили в убийстве юрисконсульта
В Данилове бывшего мужа обвинили в убийстве юрисконсульта из-за спора о ребенке