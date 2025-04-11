https://ria.ru/20250411/obstrely-2010593546.html
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.04.2025
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 79 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T00:12:00+03:00
2025-04-11T00:12:00+03:00
2025-04-11T00:12:00+03:00
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 79 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Двадцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать одна вооруженная атака - на горловском направлении... Одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении", - сообщает управление. Отмечается, что всего было выпущено 79 боеприпасов. По данным управления, в результате обстрелов был ранен один мирный житель. В предыдущие сутки было зафиксировано 28 обстрелов.
https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010589532.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 79 боеприпасов