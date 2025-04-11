https://ria.ru/20250411/obstrel-2010775698.html

Житель белгородского села получил тяжелые ранения при обстреле ВСУ

Житель белгородского села получил тяжелые ранения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 11.04.2025

Житель белгородского села получил тяжелые ранения при обстреле ВСУ

Житель села Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны Украины, пострадавший... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:57:00+03:00

2025-04-11T16:57:00+03:00

2025-04-11T17:14:00+03:00

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Житель села Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны Украины, пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Село Мокрая Орловка Грайворонского округа подверглось обстрелу. Ранен мирный житель. Мужчину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями лица, шеи и левой руки доставили в Грайворонскую ЦРБ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины