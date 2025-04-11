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Житель белгородского села получил тяжелые ранения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 11.04.2025
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16:57 11.04.2025 (обновлено: 17:14 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/obstrel-2010775698.html
Житель белгородского села получил тяжелые ранения при обстреле ВСУ
Житель белгородского села получил тяжелые ранения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 11.04.2025
Житель белгородского села получил тяжелые ранения при обстреле ВСУ
Житель села Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны Украины, пострадавший... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:57:00+03:00
2025-04-11T17:14:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Житель села Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны Украины, пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Село Мокрая Орловка Грайворонского округа подверглось обстрелу. Ранен мирный житель. Мужчину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями лица, шеи и левой руки доставили в Грайворонскую ЦРБ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Житель белгородского села получил тяжелые ранения при обстреле ВСУ

Гладков: житель белгородского села Мокрая Орловка тяжело ранен при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Житель села Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны Украины, пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Село Мокрая Орловка Грайворонского округа подверглось обстрелу. Ранен мирный житель. Мужчину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями лица, шеи и левой руки доставили в Грайворонскую ЦРБ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется.
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