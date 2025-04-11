https://ria.ru/20250411/obmen-2010644299.html

Лавров рассказал об обмене заключенными между Россией и США

Лавров рассказал об обмене заключенными между Россией и США - РИА Новости, 11.04.2025

Лавров рассказал об обмене заключенными между Россией и США

Идея об обмене заключенными между Россией и США, состоявшемся в день переговоров двух стран в Стамбуле, исходила от обеих сторон, заявил глава МИД России Сергей РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:29:00+03:00

2025-04-11T10:29:00+03:00

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АЛМА-АТА, 11 апр - РИА Новости. Идея об обмене заключенными между Россией и США, состоявшемся в день переговоров двух стран в Стамбуле, исходила от обеих сторон, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Идея родилась одновременно с обеих сторон, уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идет речь о том, что два человека воссоединятся со своими семьями, это всегда позитивно", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания СМИД СНГ.Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную в РФ за госизмену Ксению Карелину. Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле, в США ему грозило до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250410/obmen-1998890903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, в мире, сергей лавров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), стамбул, снг