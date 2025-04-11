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Лавров рассказал об обмене заключенными между Россией и США - РИА Новости, 11.04.2025
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10:29 11.04.2025 (обновлено: 11:53 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/obmen-2010644299.html
Лавров рассказал об обмене заключенными между Россией и США
Лавров рассказал об обмене заключенными между Россией и США - РИА Новости, 11.04.2025
Лавров рассказал об обмене заключенными между Россией и США
Идея об обмене заключенными между Россией и США, состоявшемся в день переговоров двух стран в Стамбуле, исходила от обеих сторон, заявил глава МИД России Сергей РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:29:00+03:00
2025-04-11T11:53:00+03:00
россия
сша
в мире
сергей лавров
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стамбул
снг
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АЛМА-АТА, 11 апр - РИА Новости. Идея об обмене заключенными между Россией и США, состоявшемся в день переговоров двух стран в Стамбуле, исходила от обеих сторон, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Идея родилась одновременно с обеих сторон, уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идет речь о том, что два человека воссоединятся со своими семьями, это всегда позитивно", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания СМИД СНГ.Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную в РФ за госизмену Ксению Карелину. Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле, в США ему грозило до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250410/obmen-1998890903.html
россия
сша
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россия, сша, в мире, сергей лавров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), стамбул, снг
Россия, США, В мире, Сергей Лавров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Стамбул, СНГ
Лавров рассказал об обмене заключенными между Россией и США

Лавров: идея обмена заключенными между РФ и США исходила от обеих сторон

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкПередача российской стороне гражданина России Артура Петрова в аэропорту Абу-Даби в рамках обмена на гражданку США Ксению Карелину
Передача российской стороне гражданина России Артура Петрова в аэропорту Абу-Даби в рамках обмена на гражданку США Ксению Карелину - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Передача российской стороне гражданина России Артура Петрова в аэропорту Абу-Даби в рамках обмена на гражданку США Ксению Карелину
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АЛМА-АТА, 11 апр - РИА Новости. Идея об обмене заключенными между Россией и США, состоявшемся в день переговоров двух стран в Стамбуле, исходила от обеих сторон, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Идея родилась одновременно с обеих сторон, уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идет речь о том, что два человека воссоединятся со своими семьями, это всегда позитивно", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания СМИД СНГ.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную в РФ за госизмену Ксению Карелину. Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле, в США ему грозило до 20 лет лишения свободы.
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве 1 августа 2024 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Случаи обмена заключенными между СССР/Россией и США
10 апреля, 12:58
 
РоссияСШАВ миреСергей ЛавровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СтамбулСНГ
 
 
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