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Два самолета с российскими спасателями вернулись из Мьянмы

Два самолета с российскими спасателями вернулись из Мьянмы - РИА Новости, 11.04.2025

Два самолета с российскими спасателями вернулись из Мьянмы

Аэромобильная группировка МЧС поэтапно завершает операцию после землетрясения в Мьянме, в Москву вернулись 100 спасателей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:11:00+03:00

2025-04-11T11:11:00+03:00

2025-04-11T17:57:00+03:00

россия

москва

мандалай (округ)

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центроспас

землетрясение в мьянме и таиланде

мьянма

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Аэромобильная группировка МЧС поэтапно завершает операцию после землетрясения в Мьянме, в Москву вернулись 100 спасателей, сообщается в Telegram-канале ведомства. "По поручению главы МЧС России Александра Куренкова аэромобильная группировка поэтапно завершает международную поисково-спасательную операцию в Мандалае. Вернулись в Москву 100 спасателей аэромобильного отряда "Центроспас", Центра "Лидер" МЧС России. Кроме того, в регионы - специалисты Хабаровского и Сибирского спасцентров. В аэропорту сотрудников ведомства торжественно приветствовал оркестр МЧС России, коллеги и родственники", - говорится в сообщении. Позже в ведомстве добавили, что в аэропорту "Жуковский" приземлился второй спецборт МЧС России со спасателями. Отмечается, что в Мандалае продолжают работать спасатели и аэромобильный госпиталь МЧС России. Всего российские врачи приняли 394 пациентов, из них 67 детей, проведено 64 хирургических манипуляций и четыре сложных операций.

россия

москва

мандалай (округ)

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, мандалай (округ), александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, землетрясение в мьянме и таиланде, мьянма, в мире