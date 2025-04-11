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Два самолета с российскими спасателями вернулись из Мьянмы - РИА Новости, 11.04.2025
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11:11 11.04.2025 (обновлено: 17:57 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/myanma-2010793534.html
Два самолета с российскими спасателями вернулись из Мьянмы
Два самолета с российскими спасателями вернулись из Мьянмы - РИА Новости, 11.04.2025
Два самолета с российскими спасателями вернулись из Мьянмы
Аэромобильная группировка МЧС поэтапно завершает операцию после землетрясения в Мьянме, в Москву вернулись 100 спасателей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.04.2025
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россия
москва
мандалай (округ)
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
землетрясение в мьянме и таиланде
мьянма
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Аэромобильная группировка МЧС поэтапно завершает операцию после землетрясения в Мьянме, в Москву вернулись 100 спасателей, сообщается в Telegram-канале ведомства. "По поручению главы МЧС России Александра Куренкова аэромобильная группировка поэтапно завершает международную поисково-спасательную операцию в Мандалае. Вернулись в Москву 100 спасателей аэромобильного отряда "Центроспас", Центра "Лидер" МЧС России. Кроме того, в регионы - специалисты Хабаровского и Сибирского спасцентров. В аэропорту сотрудников ведомства торжественно приветствовал оркестр МЧС России, коллеги и родственники", - говорится в сообщении. Позже в ведомстве добавили, что в аэропорту "Жуковский" приземлился второй спецборт МЧС России со спасателями. Отмечается, что в Мандалае продолжают работать спасатели и аэромобильный госпиталь МЧС России. Всего российские врачи приняли 394 пациентов, из них 67 детей, проведено 64 хирургических манипуляций и четыре сложных операций.
россия
москва
мандалай (округ)
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россия, москва, мандалай (округ), александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, землетрясение в мьянме и таиланде, мьянма, в мире
Россия, Москва, Мандалай (округ), Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас, Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Мьянма, В мире
Два самолета с российскими спасателями вернулись из Мьянмы

Спасатели вернулись после работ по ликвидации последствий землетрясения в Мьянме

© Фото : МЧС РФ | Перейти в медиабанкГруппировка МЧС России, ликвидировавшая последствия землетрясения в Мьянме
Группировка МЧС России, ликвидировавшая последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : МЧС РФ
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Аэромобильная группировка МЧС поэтапно завершает операцию после землетрясения в Мьянме, в Москву вернулись 100 спасателей, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"По поручению главы МЧС России Александра Куренкова аэромобильная группировка поэтапно завершает международную поисково-спасательную операцию в Мандалае. Вернулись в Москву 100 спасателей аэромобильного отряда "Центроспас", Центра "Лидер" МЧС России. Кроме того, в регионы - специалисты Хабаровского и Сибирского спасцентров. В аэропорту сотрудников ведомства торжественно приветствовал оркестр МЧС России, коллеги и родственники", - говорится в сообщении.
Позже в ведомстве добавили, что в аэропорту "Жуковский" приземлился второй спецборт МЧС России со спасателями.
Отмечается, что в Мандалае продолжают работать спасатели и аэромобильный госпиталь МЧС России. Всего российские врачи приняли 394 пациентов, из них 67 детей, проведено 64 хирургических манипуляций и четыре сложных операций.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
 
РоссияМоскваМандалай (округ)Александр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЦентроспасЗемлетрясение в Мьянме и ТаиландеМьянмаВ мире
 
 
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