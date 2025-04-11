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Парк московских трамваев полностью обновят в 2026 году - РИА Новости, 11.04.2025
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11:23 11.04.2025 (обновлено: 11:26 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/moskva-2010654966.html
Парк московских трамваев полностью обновят в 2026 году
Парк московских трамваев полностью обновят в 2026 году - РИА Новости, 11.04.2025
Парк московских трамваев полностью обновят в 2026 году
Парк московских трамваев будет полностью обновлен в 2026 году, сегодня обновление составляет порядка 95-97%, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:23:00+03:00
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общество
москва
европа
максим ликсутов
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Парк московских трамваев будет полностью обновлен в 2026 году, сегодня обновление составляет порядка 95-97%, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, ранее был объявлен конкурс на поставку в Москву около 100 трамваев, первые трамваи из этого лота могут поступить уже в 2025 году на новые строящиеся трамвайные линии. "Сегодня у нас обновление почти 95-97%. С учетом покупки этой партии трамваев, в этом, следующем году все без исключения московские трамваи будут только новыми", - рассказал Ликсутов. Заммэра подчеркнул, что Москва занимает лидирующие позиции в Европе среди мегаполисов и является одной из лучших в мире по минимальному возрасту трамваев. "При этом ту старую технику, которая раньше работала на трамвайных линиях, мы никуда не продаем, не утилизируем. Самые интересные образцы приходят к нам, в Музей транспорта, где мы бережно их восстанавливаем. И вы можете видеть их на дорогах Москвы, на наших различных мероприятиях, они пользуются огромной популярностью", - добавил Ликсутов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20250411/moskva-2010639074.html
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общество, москва, европа, максим ликсутов
Общество, Москва, Европа, Максим Ликсутов
Парк московских трамваев полностью обновят в 2026 году

Ликсутов: парк московских трамваев полностью обновят в 2026 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди выходят из трамвая на Чистопрудном бульваре в Москве
Люди выходят из трамвая на Чистопрудном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Люди выходят из трамвая на Чистопрудном бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Парк московских трамваев будет полностью обновлен в 2026 году, сегодня обновление составляет порядка 95-97%, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, ранее был объявлен конкурс на поставку в Москву около 100 трамваев, первые трамваи из этого лота могут поступить уже в 2025 году на новые строящиеся трамвайные линии.
Трамваи на Ломоносовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Москва никогда не откажется от трамваев, заявил Ликсутов
Вчера, 10:01
"Сегодня у нас обновление почти 95-97%. С учетом покупки этой партии трамваев, в этом, следующем году все без исключения московские трамваи будут только новыми", - рассказал Ликсутов.
Заммэра подчеркнул, что Москва занимает лидирующие позиции в Европе среди мегаполисов и является одной из лучших в мире по минимальному возрасту трамваев.
"При этом ту старую технику, которая раньше работала на трамвайных линиях, мы никуда не продаем, не утилизируем. Самые интересные образцы приходят к нам, в Музей транспорта, где мы бережно их восстанавливаем. И вы можете видеть их на дорогах Москвы, на наших различных мероприятиях, они пользуются огромной популярностью", - добавил Ликсутов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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Вчера, 10:38
 
ОбществоМоскваЕвропаМаксим Ликсутов
 
 
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