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В Москве бизнесмена из сферы ритуальных услуг заподозрили в коррупции
В Москве бизнесмена из сферы ритуальных услуг заподозрили в коррупции - РИА Новости, 11.04.2025
В Москве бизнесмена из сферы ритуальных услуг заподозрили в коррупции
Бизнесмен из сферы ритуальных услуг подозревается в даче взяток троим сотрудникам отдела полиции в Москве, у него изъяли денег и имущества на 60 миллионов... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:50:00+03:00
2025-04-11T10:50:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Бизнесмен из сферы ритуальных услуг подозревается в даче взяток троим сотрудникам отдела полиции в Москве, у него изъяли денег и имущества на 60 миллионов рублей, сообщила представитель пресс-службы столичного главка СК РФ Регина Ильясова. По версии следствия, трое должностных лиц одного из отделов полиции Москвы получали взятки через посредника и лично от коммерсанта, занимающегося организацией похорон за предоставление сведений об умерших лицах на их территории обслуживания. Полицейские уже задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. "Взяткодатель задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия… Он подозревается в совершении преступления "дача взятки", - сказала Ильясова. Она добавила, что при обысках дома у подозреваемого нашли не менее 20 миллионов рублей, два автомобиля и шесть наручных часов суммарной стоимостью более 40 миллионов рублей. "Решается вопрос о наложении в установленном порядке ареста на указанное имущество в целях последующего обеспечения исполнения приговора", - отметили в главке.
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происшествия, жилье, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве бизнесмена из сферы ритуальных услуг заподозрили в коррупции
СК: бизнесмен из сферы ритуальных услуг подозревается в даче взяток полицейским
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Бизнесмен из сферы ритуальных услуг подозревается в даче взяток троим сотрудникам отдела полиции в Москве, у него изъяли денег и имущества на 60 миллионов рублей, сообщила представитель пресс-службы столичного главка СК РФ Регина Ильясова.
По версии следствия, трое должностных лиц одного из отделов полиции Москвы
получали взятки через посредника и лично от коммерсанта, занимающегося организацией похорон за предоставление сведений об умерших лицах на их территории обслуживания. Полицейские уже задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
"Взяткодатель задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия… Он подозревается в совершении преступления "дача взятки", - сказала Ильясова.
Она добавила, что при обысках дома у подозреваемого нашли не менее 20 миллионов рублей, два автомобиля и шесть наручных часов суммарной стоимостью более 40 миллионов рублей.
"Решается вопрос о наложении в установленном порядке ареста на указанное имущество в целях последующего обеспечения исполнения приговора", - отметили в главке.