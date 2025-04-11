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В Москве иномарка въехала в остановку общественного транспорта
В Москве иномарка въехала в остановку общественного транспорта - РИА Новости, 11.04.2025
В Москве иномарка въехала в остановку общественного транспорта
Иномарка въехала в остановку общественного транспорта на севере Москвы, пострадала ожидавшая автобуса женщина, сообщает Госавтоинспекция Москвы. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:36:00+03:00
2025-04-11T10:36:00+03:00
2025-04-11T10:58:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Иномарка въехала в остановку общественного транспорта на севере Москвы, пострадала ожидавшая автобуса женщина, сообщает Госавтоинспекция Москвы. "По предварительным данным, на Дмитровском шоссе в районе дома 62 водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате дорожной аварии пострадала женщина, находившаяся в момент ДТП на остановке общественного транспорта", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В Москве иномарка въехала в остановку общественного транспорта
На севере Москвы иномарка въехала в остановку, пострадала женщина