https://ria.ru/20250411/moskva-2010645342.html

В Москве иномарка въехала в остановку общественного транспорта

В Москве иномарка въехала в остановку общественного транспорта - РИА Новости, 11.04.2025

В Москве иномарка въехала в остановку общественного транспорта

Иномарка въехала в остановку общественного транспорта на севере Москвы, пострадала ожидавшая автобуса женщина, сообщает Госавтоинспекция Москвы. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:36:00+03:00

2025-04-11T10:36:00+03:00

2025-04-11T10:58:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Иномарка въехала в остановку общественного транспорта на севере Москвы, пострадала ожидавшая автобуса женщина, сообщает Госавтоинспекция Москвы. "По предварительным данным, на Дмитровском шоссе в районе дома 62 водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате дорожной аварии пострадала женщина, находившаяся в момент ДТП на остановке общественного транспорта", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250407/dtp-2009752830.html

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происшествия, авто, москва