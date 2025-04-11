https://ria.ru/20250411/moskva-2010639074.html

Москва никогда не откажется от трамваев, заявил Ликсутов

Москва никогда не откажется от трамваев, заявил Ликсутов - РИА Новости, 11.04.2025

Москва никогда не откажется от трамваев, заявил Ликсутов

Москва никогда не откажется от трамваев, популярность этого вида транспорта среди москвичей растет серьезными темпами, заявил в интервью РИА Новости заммэра... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:01:00+03:00

2025-04-11T10:01:00+03:00

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общество

москва

максим ликсутов

сергей собянин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва никогда не откажется от трамваев, популярность этого вида транспорта среди москвичей растет серьезными темпами, заявил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Уверен, что от трамвая Москва никогда не откажется. Трамвай для Москвы – это любимый многими вид городского транспорта. С приходом мэра Москвы (Сергея Собянина - ред.) этот транспорт только развивается, улучшается, количество пассажиров у нас серьезными темпами растет. Больше, чем на других видах транспорта. Понятно, в процентах, не в количестве. В количестве – это, безусловно, метрополитен, а в процентах – это на трамваях", - рассказал Ликсутов. По его словам, сегодня московскими трамваями пользуются более 750 тысяч человек в день.

https://ria.ru/20250411/elektrosud-2010637528.html

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общество, москва, максим ликсутов , сергей собянин