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Москва никогда не откажется от трамваев, заявил Ликсутов - РИА Новости, 11.04.2025
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10:01 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/moskva-2010639074.html
Москва никогда не откажется от трамваев, заявил Ликсутов
Москва никогда не откажется от трамваев, заявил Ликсутов - РИА Новости, 11.04.2025
Москва никогда не откажется от трамваев, заявил Ликсутов
Москва никогда не откажется от трамваев, популярность этого вида транспорта среди москвичей растет серьезными темпами, заявил в интервью РИА Новости заммэра... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:01:00+03:00
2025-04-11T10:01:00+03:00
общество
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва никогда не откажется от трамваев, популярность этого вида транспорта среди москвичей растет серьезными темпами, заявил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Уверен, что от трамвая Москва никогда не откажется. Трамвай для Москвы – это любимый многими вид городского транспорта. С приходом мэра Москвы (Сергея Собянина - ред.) этот транспорт только развивается, улучшается, количество пассажиров у нас серьезными темпами растет. Больше, чем на других видах транспорта. Понятно, в процентах, не в количестве. В количестве – это, безусловно, метрополитен, а в процентах – это на трамваях", - рассказал Ликсутов. По его словам, сегодня московскими трамваями пользуются более 750 тысяч человек в день.
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общество, москва, максим ликсутов , сергей собянин
Общество, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин
Москва никогда не откажется от трамваев, заявил Ликсутов

Ликсутов: популярность трамваев среди москвичей растет серьезными темпами

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТрамваи на Ломоносовском проспекте в Москве
Трамваи на Ломоносовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Трамваи на Ломоносовском проспекте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва никогда не откажется от трамваев, популярность этого вида транспорта среди москвичей растет серьезными темпами, заявил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Уверен, что от трамвая Москва никогда не откажется. Трамвай для Москвы – это любимый многими вид городского транспорта. С приходом мэра Москвы (Сергея Собянина - ред.) этот транспорт только развивается, улучшается, количество пассажиров у нас серьезными темпами растет. Больше, чем на других видах транспорта. Понятно, в процентах, не в количестве. В количестве – это, безусловно, метрополитен, а в процентах – это на трамваях", - рассказал Ликсутов.
По его словам, сегодня московскими трамваями пользуются более 750 тысяч человек в день.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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Вчера, 09:56
 
ОбществоМоскваМаксим ЛиксутовСергей Собянин
 
 
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