https://ria.ru/20250411/moskva-2010636351.html

"Номер один". Ликсутов рассказал, в чем Москва опережает весь мир

"Номер один". Ликсутов рассказал, в чем Москва опережает весь мир - РИА Новости, 11.04.2025

"Номер один". Ликсутов рассказал, в чем Москва опережает весь мир

Москва занимает первое место в мире по количеству видов транспорта, в которых работает система оплаты проезда с помощью биометрии, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T09:50:00+03:00

2025-04-11T09:50:00+03:00

2025-04-11T09:50:00+03:00

общество

технологии

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва занимает первое место в мире по количеству видов транспорта, в которых работает система оплаты проезда с помощью биометрии, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Биометрия – это будущее. И я не сомневаюсь, что в ближайшие несколько лет этот способ оплаты как в метрополитене, на железной дороге, в аэроэкспрессе, так и в наземном транспорте будет превалирующим. Уже сегодня по количеству видов транспорта, в которых работает биометрия, Москва номер один в мире", - рассказал Ликсутов. По его словам, количество людей, которые выбрали биометрию в качестве способа оплаты, в столице составляет около 400 тысяч, сам он также использует биометрию. "В наземном городском транспорте этот способ точно так же будет развиваться. По мере прихода новых электробусов, новых трамваев, уже оборудованных системами биометрической оплаты, этот способ оплаты точно будет в самое ближайшее время, в течение нескольких лет, самым удобным, эффективным. Уверен, что пассажиры выберут именно его для оплаты, и в недалеком будущем, уверен, другие способы платежа просто не будут востребованы", - добавил заммэра. При этом, подчеркнул Ликсутов, другие способы оплаты также будут доступны пассажирам. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://ria.ru/20250217/biometriya-1999755680.html

https://ria.ru/20250221/poezda-2000921281.html

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общество, технологии, москва, максим ликсутов