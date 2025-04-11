Рейтинг@Mail.ru
"Номер один". Ликсутов рассказал, в чем Москва опережает весь мир - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/moskva-2010636351.html
"Номер один". Ликсутов рассказал, в чем Москва опережает весь мир
"Номер один". Ликсутов рассказал, в чем Москва опережает весь мир - РИА Новости, 11.04.2025
"Номер один". Ликсутов рассказал, в чем Москва опережает весь мир
Москва занимает первое место в мире по количеству видов транспорта, в которых работает система оплаты проезда с помощью биометрии, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T09:50:00+03:00
2025-04-11T09:50:00+03:00
общество
технологии
москва
максим ликсутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010090745_0:121:3208:1926_1920x0_80_0_0_d1634c3a794f7be539274f4b07a14ee3.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва занимает первое место в мире по количеству видов транспорта, в которых работает система оплаты проезда с помощью биометрии, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Биометрия – это будущее. И я не сомневаюсь, что в ближайшие несколько лет этот способ оплаты как в метрополитене, на железной дороге, в аэроэкспрессе, так и в наземном транспорте будет превалирующим. Уже сегодня по количеству видов транспорта, в которых работает биометрия, Москва номер один в мире", - рассказал Ликсутов. По его словам, количество людей, которые выбрали биометрию в качестве способа оплаты, в столице составляет около 400 тысяч, сам он также использует биометрию. "В наземном городском транспорте этот способ точно так же будет развиваться. По мере прихода новых электробусов, новых трамваев, уже оборудованных системами биометрической оплаты, этот способ оплаты точно будет в самое ближайшее время, в течение нескольких лет, самым удобным, эффективным. Уверен, что пассажиры выберут именно его для оплаты, и в недалеком будущем, уверен, другие способы платежа просто не будут востребованы", - добавил заммэра. При этом, подчеркнул Ликсутов, другие способы оплаты также будут доступны пассажирам. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20250217/biometriya-1999755680.html
https://ria.ru/20250221/poezda-2000921281.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010090745_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_70455c1005ce0ca7218eb1d5c81455d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, москва, максим ликсутов
Общество, Технологии, Москва, Максим Ликсутов
"Номер один". Ликсутов рассказал, в чем Москва опережает весь мир

Ликсутов: в Москве работает система оплаты проезда с помощью биометрии

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время интервью агентству РИА Новости
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время интервью агентству РИА Новости
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва занимает первое место в мире по количеству видов транспорта, в которых работает система оплаты проезда с помощью биометрии, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Биометрия – это будущее. И я не сомневаюсь, что в ближайшие несколько лет этот способ оплаты как в метрополитене, на железной дороге, в аэроэкспрессе, так и в наземном транспорте будет превалирующим. Уже сегодня по количеству видов транспорта, в которых работает биометрия, Москва номер один в мире", - рассказал Ликсутов.
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Правительство утвердило правила посадки на поезд по биометрии
17 февраля, 09:31
По его словам, количество людей, которые выбрали биометрию в качестве способа оплаты, в столице составляет около 400 тысяч, сам он также использует биометрию.
"В наземном городском транспорте этот способ точно так же будет развиваться. По мере прихода новых электробусов, новых трамваев, уже оборудованных системами биометрической оплаты, этот способ оплаты точно будет в самое ближайшее время, в течение нескольких лет, самым удобным, эффективным. Уверен, что пассажиры выберут именно его для оплаты, и в недалеком будущем, уверен, другие способы платежа просто не будут востребованы", - добавил заммэра.
При этом, подчеркнул Ликсутов, другие способы оплаты также будут доступны пассажирам.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Проводницы у вагонов поезда дальнего следования - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Правительство разрешило оформлять билеты на дальние поезда по биометрии
21 февраля, 21:51
 
ОбществоТехнологииМоскваМаксим Ликсутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала