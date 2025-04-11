https://ria.ru/20250411/moskva-2010599101.html

Ефимов: в Нагатино-Садовниках в ходе КРТ реорганизуют три участка

Ефимов: в Нагатино-Садовниках в ходе КРТ реорганизуют три участка - РИА Новости, 11.04.2025

Ефимов: в Нагатино-Садовниках в ходе КРТ реорганизуют три участка

В Москве в районе Нагатино-Садовники в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на трех участках построят жилье по реновации, рассказал заммэра... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:12:00+03:00

2025-04-11T11:12:00+03:00

2025-04-11T11:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Москве в районе Нагатино-Садовники в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на трех участках построят жилье по реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Три участка общей площадью 1,57 гектара на Варшавском шоссе и Нагатинской улице входят в один проект комплексного развития территорий и подлежат реорганизации. Здесь планируют построить жилье для целей программы реновации. Реализация этого проекта позволит создать более 140 рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Участки, на которых возведут жилые комплексы площадью почти 37 тысяч "квадратов", находятся рядом со станцией метро "Нагатинская". В новых домах планируется обустроить квартиры общей площадью около 22,5 тысяч "квадратов". Там смогут поселиться примерно 800 человек.На первых этажах ЖК будут выделены помещения для магазинов, заведений общепита, сервисных мастерских. Дворы благоустроят, в них разместят детские площадки и зоны для занятий спортом, а также оборудуют подземную парковку.Как уточнил заммэра столицы, в целом в Нагатино-Садовниках запланированы шесть проектов КРТ, в рамках которых будут возведены различные объекты недвижимости примерно на 1,1 миллиона "квадратов".

https://ria.ru/20250409/moskva-2010126837.html

https://ria.ru/20250408/efimov-2009921907.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы