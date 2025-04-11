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Ефимов: в Нагатино-Садовниках в ходе КРТ реорганизуют три участка - РИА Новости, 11.04.2025
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11:12 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/moskva-2010599101.html
Ефимов: в Нагатино-Садовниках в ходе КРТ реорганизуют три участка
Ефимов: в Нагатино-Садовниках в ходе КРТ реорганизуют три участка - РИА Новости, 11.04.2025
Ефимов: в Нагатино-Садовниках в ходе КРТ реорганизуют три участка
В Москве в районе Нагатино-Садовники в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на трех участках построят жилье по реновации, рассказал заммэра... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:12:00+03:00
2025-04-11T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Москве в районе Нагатино-Садовники в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на трех участках построят жилье по реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Три участка общей площадью 1,57 гектара на Варшавском шоссе и Нагатинской улице входят в один проект комплексного развития территорий и подлежат реорганизации. Здесь планируют построить жилье для целей программы реновации. Реализация этого проекта позволит создать более 140 рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Участки, на которых возведут жилые комплексы площадью почти 37 тысяч "квадратов", находятся рядом со станцией метро "Нагатинская". В новых домах планируется обустроить квартиры общей площадью около 22,5 тысяч "квадратов". Там смогут поселиться примерно 800 человек.На первых этажах ЖК будут выделены помещения для магазинов, заведений общепита, сервисных мастерских. Дворы благоустроят, в них разместят детские площадки и зоны для занятий спортом, а также оборудуют подземную парковку.Как уточнил заммэра столицы, в целом в Нагатино-Садовниках запланированы шесть проектов КРТ, в рамках которых будут возведены различные объекты недвижимости примерно на 1,1 миллиона "квадратов".
https://ria.ru/20250409/moskva-2010126837.html
https://ria.ru/20250408/efimov-2009921907.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Нагатино-Садовниках в ходе КРТ реорганизуют три участка

Ефимов: три участка рядом с метро "Нагатинская" реорганизуют в рамках КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Москве в районе Нагатино-Садовники в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на трех участках построят жилье по реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Три участка общей площадью 1,57 гектара на Варшавском шоссе и Нагатинской улице входят в один проект комплексного развития территорий и подлежат реорганизации. Здесь планируют построить жилье для целей программы реновации. Реализация этого проекта позволит создать более 140 рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Ефимов: в Коммунарке в рамках КРТ построят жилой квартал и деловой комплекс
9 апреля, 09:12
Участки, на которых возведут жилые комплексы площадью почти 37 тысяч "квадратов", находятся рядом со станцией метро "Нагатинская". В новых домах планируется обустроить квартиры общей площадью около 22,5 тысяч "квадратов". Там смогут поселиться примерно 800 человек.
На первых этажах ЖК будут выделены помещения для магазинов, заведений общепита, сервисных мастерских. Дворы благоустроят, в них разместят детские площадки и зоны для занятий спортом, а также оборудуют подземную парковку.
Как уточнил заммэра столицы, в целом в Нагатино-Садовниках запланированы шесть проектов КРТ, в рамках которых будут возведены различные объекты недвижимости примерно на 1,1 миллиона "квадратов".
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Ефимов: участок на улице Маршала Прошлякова ждет редевелопмент в рамках КРТ
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