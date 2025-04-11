https://ria.ru/20250411/moshenniki-2010776266.html

Россиян предупредили о схеме аферистов с использованием цифрового рубля

Россиян предупредили о схеме аферистов с использованием цифрового рубля - РИА Новости, 11.04.2025

Россиян предупредили о схеме аферистов с использованием цифрового рубля

Мошенники создают сайты в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля и зазывают россиян в несуществующую инвестиционную программу, обещая пассивный доход,... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T17:01:00+03:00

2025-04-11T17:01:00+03:00

2025-04-11T17:36:00+03:00

экономика

технологии

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мошенники создают сайты в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля и зазывают россиян в несуществующую инвестиционную программу, обещая пассивный доход, сообщил Банк России. "Злоумышленники зазывают людей в несуществующую инвестиционную программу цифрового рубля. Мошенники призывают людей инвестировать в цифровые рубли и получать от этих вложений пассивный доход. Они создают сайты в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля. Такие интернет-ресурсы аферисты называют инвестиционной программой цифрового рубля Банка России. На сайте посетителя приветствует "личный менеджер", который уговаривает внести сумму на "депозит", - предупреждает регулятор. Сообщается, что человека агитируют как можно быстрее присоединиться к якобы существующей программе, пока "порог входа низкий", потому что потом стартовая сумма будет значительно увеличена. Потенциальной жертве предлагают ответить на несколько вопросов и оставить контактные данные. Далее цель "личного менеджера" – заставить человека внести как можно больше денег на подставной площадке. "Будьте бдительны: инвестиционных программ цифрового рубля не существует! Доверяйте только официальным источникам. Вся информация о цифровом рубле опубликована на сайте Банка России", - указывает регулятор. Цифровой рубль Банка России — это цифровая форма национальной валюты. Она вводится как средство для платежей и переводов. Сейчас операции с цифровыми рублями доступны только участникам пилота - это ограниченный круг клиентов банков, подключенных к платформе цифрового рубля. О запуске цифрового рубля в массовое обращение Банк России сообщит дополнительно, подчеркнули в ЦБ.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф)