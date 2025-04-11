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В Москве телефонные мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда - РИА Новости, 11.04.2025
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07:19 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/moshenniki-2010619935.html
В Москве телефонные мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда
В Москве телефонные мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда - РИА Новости, 11.04.2025
В Москве телефонные мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда
Телефонные мошенники, выдавая себя за сотрудников Роскомнадзора и ФСБ, убедили бухгалтера благотворительного фонда перевести им 16 миллионов рублей в Москве,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:19:00+03:00
2025-04-11T07:19:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники, выдавая себя за сотрудников Роскомнадзора и ФСБ, убедили бухгалтера благотворительного фонда перевести им 16 миллионов рублей в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, во вторник женщина обратилась в полицию и рассказала, что больше недели ей звонили неизвестные через Telegram. Аферисты представлялись сотрудниками Роскомнадзора и ФСБ и, войдя в доверие к женщине, убедили ее перевести им все сбережения. "Предварительно, ущерб составил 16,1 миллиона рублей. По данному факту расследуется уголовное дело о мошенничестве (ч 4 статьи 159 УК РФ)", - сказал собеседник агентства. По данной статье злоумышленникам грозит лишение свободы вплоть до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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происшествия, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram
В Москве телефонные мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда

Мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда на 16 миллионов рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники, выдавая себя за сотрудников Роскомнадзора и ФСБ, убедили бухгалтера благотворительного фонда перевести им 16 миллионов рублей в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, во вторник женщина обратилась в полицию и рассказала, что больше недели ей звонили неизвестные через Telegram. Аферисты представлялись сотрудниками Роскомнадзора и ФСБ и, войдя в доверие к женщине, убедили ее перевести им все сбережения.
"Предварительно, ущерб составил 16,1 миллиона рублей. По данному факту расследуется уголовное дело о мошенничестве (ч 4 статьи 159 УК РФ)", - сказал собеседник агентства. По данной статье злоумышленникам грозит лишение свободы вплоть до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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ПроисшествияМоскваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Telegram
 
 
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