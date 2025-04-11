https://ria.ru/20250411/moshenniki-2010619935.html

В Москве телефонные мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда

В Москве телефонные мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда - РИА Новости, 11.04.2025

В Москве телефонные мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда

Телефонные мошенники, выдавая себя за сотрудников Роскомнадзора и ФСБ, убедили бухгалтера благотворительного фонда перевести им 16 миллионов рублей в Москве,... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T07:19:00+03:00

2025-04-11T07:19:00+03:00

2025-04-11T07:19:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники, выдавая себя за сотрудников Роскомнадзора и ФСБ, убедили бухгалтера благотворительного фонда перевести им 16 миллионов рублей в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, во вторник женщина обратилась в полицию и рассказала, что больше недели ей звонили неизвестные через Telegram. Аферисты представлялись сотрудниками Роскомнадзора и ФСБ и, войдя в доверие к женщине, убедили ее перевести им все сбережения. "Предварительно, ущерб составил 16,1 миллиона рублей. По данному факту расследуется уголовное дело о мошенничестве (ч 4 статьи 159 УК РФ)", - сказал собеседник агентства. По данной статье злоумышленникам грозит лишение свободы вплоть до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram