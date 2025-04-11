https://ria.ru/20250411/moshenniki-2010619935.html
В Москве телефонные мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда
В Москве телефонные мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда - РИА Новости, 11.04.2025
В Москве телефонные мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда
Телефонные мошенники, выдавая себя за сотрудников Роскомнадзора и ФСБ, убедили бухгалтера благотворительного фонда перевести им 16 миллионов рублей в Москве,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:19:00+03:00
2025-04-11T07:19:00+03:00
2025-04-11T07:19:00+03:00
происшествия
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002836303_0:124:2419:1485_1920x0_80_0_0_51ead396e887b4909412d9f6f75d01ad.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники, выдавая себя за сотрудников Роскомнадзора и ФСБ, убедили бухгалтера благотворительного фонда перевести им 16 миллионов рублей в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, во вторник женщина обратилась в полицию и рассказала, что больше недели ей звонили неизвестные через Telegram. Аферисты представлялись сотрудниками Роскомнадзора и ФСБ и, войдя в доверие к женщине, убедили ее перевести им все сбережения. "Предварительно, ущерб составил 16,1 миллиона рублей. По данному факту расследуется уголовное дело о мошенничестве (ч 4 статьи 159 УК РФ)", - сказал собеседник агентства. По данной статье злоумышленникам грозит лишение свободы вплоть до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002836303_138:0:2282:1608_1920x0_80_0_0_cb227a12ff4db69060960eb366140997.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram
В Москве телефонные мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда
Мошенники обманули бухгалтера благотворительного фонда на 16 миллионов рублей