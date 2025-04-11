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В МТС рассказали о новой схеме телефонных мошенников - РИА Новости, 11.04.2025
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05:54 11.04.2025 (обновлено: 10:05 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/moshenniki-2010613441.html
В МТС рассказали о новой схеме телефонных мошенников
В МТС рассказали о новой схеме телефонных мошенников - РИА Новости, 11.04.2025
В МТС рассказали о новой схеме телефонных мошенников
Телефонные мошенники придумали новую схему с прерыванием звонка: они действуют в несколько этапов и пытаются вызвать доверие у жертвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T05:54:00+03:00
2025-04-11T10:05:00+03:00
технологии
мтс
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общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники придумали новую схему с прерыванием звонка: они действуют в несколько этапов и пытаются вызвать доверие у жертвы, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Теперь мошенники действуют в несколько этапов и создают максимально доверительный контакт, чтобы у жертвы не осталось сомнений в том, что разговор действительно ведется с представителем авторитетной организации", - сказал он. Так, жертве звонит мошенник. Звонок может поступить с подменного номера, например, якобы из банка, полиции, ФНС и так далее. "Разговор строится в классическом стиле - "вы пострадали от мошенников", "по вашему паспорту оформлен кредит", "мы расследуем преступление". В разгаре разговора – резкое прерывание связи. Это может быть искусственно", - пояснил эксперт. Во время прерывания звонка заранее настроенный мошенником автоответчик предупреждает жертву: "Внимание! Этот звонок был прерван полицией. Обнаружена попытка мошенничества. Во избежание потери ваших средств, пожалуйста, немедленно перезвоните по номеру, который отправлен вам в SMS". Также угрожают блокировкой банковских карт или номера, в случае бездействия, отметил Бийчук. После жертве приходит смс-уведомление с коротким текстом, содержащее номер, по которому нужно перезвонить. Вторым этапом мошеннической схемы является звонок на указанный номер. Так, жертва звонит на номер из смс, а там уже ждут мошенники, которые продолжают обман: подтверждают, что первый звонок был от мошенников и убеждают, что они спасли жертву, просят передать личные данные якобы для проверки, уговаривают перевести деньги на "безопасный счет", с которого далее они поступают мошенникам. Таким образом, создается иллюзия официального присутствия доверенной службы. Жертва теряет контроль, сбивается с толку и думает, что ее действительно спасли.
https://ria.ru/20250410/mvd-2010551014.html
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технологии, мтс, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
Технологии, МТС, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество
В МТС рассказали о новой схеме телефонных мошенников

Бийчук: телефонные мошенники придумали новую схему с прерыванием звонка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники придумали новую схему с прерыванием звонка: они действуют в несколько этапов и пытаются вызвать доверие у жертвы, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"Теперь мошенники действуют в несколько этапов и создают максимально доверительный контакт, чтобы у жертвы не осталось сомнений в том, что разговор действительно ведется с представителем авторитетной организации", - сказал он.
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Так, жертве звонит мошенник. Звонок может поступить с подменного номера, например, якобы из банка, полиции, ФНС и так далее. "Разговор строится в классическом стиле - "вы пострадали от мошенников", "по вашему паспорту оформлен кредит", "мы расследуем преступление". В разгаре разговора – резкое прерывание связи. Это может быть искусственно", - пояснил эксперт.
Во время прерывания звонка заранее настроенный мошенником автоответчик предупреждает жертву: "Внимание! Этот звонок был прерван полицией. Обнаружена попытка мошенничества. Во избежание потери ваших средств, пожалуйста, немедленно перезвоните по номеру, который отправлен вам в SMS". Также угрожают блокировкой банковских карт или номера, в случае бездействия, отметил Бийчук.
После жертве приходит смс-уведомление с коротким текстом, содержащее номер, по которому нужно перезвонить.
Вторым этапом мошеннической схемы является звонок на указанный номер. Так, жертва звонит на номер из смс, а там уже ждут мошенники, которые продолжают обман: подтверждают, что первый звонок был от мошенников и убеждают, что они спасли жертву, просят передать личные данные якобы для проверки, уговаривают перевести деньги на "безопасный счет", с которого далее они поступают мошенникам.
Таким образом, создается иллюзия официального присутствия доверенной службы. Жертва теряет контроль, сбивается с толку и думает, что ее действительно спасли.
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