https://ria.ru/20250411/moshenniki-2010613441.html

В МТС рассказали о новой схеме телефонных мошенников

В МТС рассказали о новой схеме телефонных мошенников - РИА Новости, 11.04.2025

В МТС рассказали о новой схеме телефонных мошенников

Телефонные мошенники придумали новую схему с прерыванием звонка: они действуют в несколько этапов и пытаются вызвать доверие у жертвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T05:54:00+03:00

2025-04-11T05:54:00+03:00

2025-04-11T10:05:00+03:00

технологии

мтс

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники придумали новую схему с прерыванием звонка: они действуют в несколько этапов и пытаются вызвать доверие у жертвы, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Теперь мошенники действуют в несколько этапов и создают максимально доверительный контакт, чтобы у жертвы не осталось сомнений в том, что разговор действительно ведется с представителем авторитетной организации", - сказал он. Так, жертве звонит мошенник. Звонок может поступить с подменного номера, например, якобы из банка, полиции, ФНС и так далее. "Разговор строится в классическом стиле - "вы пострадали от мошенников", "по вашему паспорту оформлен кредит", "мы расследуем преступление". В разгаре разговора – резкое прерывание связи. Это может быть искусственно", - пояснил эксперт. Во время прерывания звонка заранее настроенный мошенником автоответчик предупреждает жертву: "Внимание! Этот звонок был прерван полицией. Обнаружена попытка мошенничества. Во избежание потери ваших средств, пожалуйста, немедленно перезвоните по номеру, который отправлен вам в SMS". Также угрожают блокировкой банковских карт или номера, в случае бездействия, отметил Бийчук. После жертве приходит смс-уведомление с коротким текстом, содержащее номер, по которому нужно перезвонить. Вторым этапом мошеннической схемы является звонок на указанный номер. Так, жертва звонит на номер из смс, а там уже ждут мошенники, которые продолжают обман: подтверждают, что первый звонок был от мошенников и убеждают, что они спасли жертву, просят передать личные данные якобы для проверки, уговаривают перевести деньги на "безопасный счет", с которого далее они поступают мошенникам. Таким образом, создается иллюзия официального присутствия доверенной службы. Жертва теряет контроль, сбивается с толку и думает, что ее действительно спасли.

https://ria.ru/20250410/mvd-2010551014.html

https://ria.ru/20250222/moshenniki-2000958356.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, мтс, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество