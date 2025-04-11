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Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 11.04.2025
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06:22 11.04.2025 (обновлено: 11:12 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/moshennichestvo-2010616193.html
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 11.04.2025
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества
Мошенники придумали новую схему обмана россиян - притворяются "прямыми подрядчиками финсектора", а для поиска жертв традиционно используют Telegram и... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T06:22:00+03:00
2025-04-11T11:12:00+03:00
технологии
испания
telegram
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана россиян - притворяются "прямыми подрядчиками финсектора", а для поиска жертв традиционно используют Telegram и видеозаписи в круглом фрейме или так называемые кружочки, сообщили РИА Новости эксперты платформы "Мошеловка" Народного фронта. Эксперты рассказали, что в Telegram стали приходить сообщения от неизвестной Камиллы с красивым фото на аватарке, она утверждает, что на связи "подрядчики кредитования – прямые подрядчики финсектора". В "Мошеловке" указали, что злоумышленники традиционно используют этот мессенджер для поиска жертв и используют "уже полюбившиеся многими кружочки". Вместе с тем Telegram подсказывает, что страна происхождения телефонного номера Камиллы – Испания, а зарегистрирован аккаунт в ноябре 2020 года. Неизвестная девушка рассказывает, что "запущен финансовый маркетплейс с уникальными услугами для брокеров из сферы кредитования". И теперь, по ее словам, можно через прямых подрядчиков и без посредников "зачислить кредиты" через крупный банк, "поднять рейтинг на 300 баллов и получить доступ к другим услугам, которые постепенно добавляют в сервис". А получить доступ в закрытый сервис можно по кнопке в чате. Как отметили эксперты, это сообщение является набором слов, лишенным логической связи, но объединяющим красивые, часто звучащие в интернете определения, как-то связанные с финансовым рынком. "Существует понятие кредитный брокер - он занимается помощью в оформлении заявок, подборе и получении кредитов. Но подрядчиком кредитования брокер точно не выступает. Подрядчики на финансовом рынке тоже неизвестны", - пояснили в "Мошеловке". Там разобрали и другую информацию из сообщения Камиллы. Так, предложение "зачислить кредиты" через банк лишено смысла: какие кредиты, куда зачислить и зачем – ответов на вопросы нет. А кредитный рейтинг, который является важным показателем для оценки кредитоспособности потенциального заемщика, поднять можно лишь добросовестно соблюдая платежную дисциплину и грамотно управляя кредитными продуктами. Иных возможностей "накрутить" рейтинг не существует, разъяснили эксперты. "Жертв, которые пойдут на поводу мошенников, ожидает, в лучшем случае, потеря денег, размер потерь зависит от скорости осознания жертвой безрезультативности оказываемых "услуг", в худшем – компрометация личных и банковских данных, что грозит гораздо большими потерями", - рассказали в "Мошеловке".
https://ria.ru/20250411/moshenniki-2010613441.html
https://ria.ru/20250410/moshennichestvo-2010510145.html
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технологии, испания, telegram, общество
Технологии, Испания, Telegram, Общество
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества

Мошенники притворяются подрядчиками финсектора, чтобы обманывать россиян

CC0 / / Кибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
CC0 / /
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана россиян - притворяются "прямыми подрядчиками финсектора", а для поиска жертв традиционно используют Telegram и видеозаписи в круглом фрейме или так называемые кружочки, сообщили РИА Новости эксперты платформы "Мошеловка" Народного фронта.
Эксперты рассказали, что в Telegram стали приходить сообщения от неизвестной Камиллы с красивым фото на аватарке, она утверждает, что на связи "подрядчики кредитования – прямые подрядчики финсектора". В "Мошеловке" указали, что злоумышленники традиционно используют этот мессенджер для поиска жертв и используют "уже полюбившиеся многими кружочки".
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Вместе с тем Telegram подсказывает, что страна происхождения телефонного номера Камиллы – Испания, а зарегистрирован аккаунт в ноябре 2020 года. Неизвестная девушка рассказывает, что "запущен финансовый маркетплейс с уникальными услугами для брокеров из сферы кредитования". И теперь, по ее словам, можно через прямых подрядчиков и без посредников "зачислить кредиты" через крупный банк, "поднять рейтинг на 300 баллов и получить доступ к другим услугам, которые постепенно добавляют в сервис". А получить доступ в закрытый сервис можно по кнопке в чате.
Как отметили эксперты, это сообщение является набором слов, лишенным логической связи, но объединяющим красивые, часто звучащие в интернете определения, как-то связанные с финансовым рынком. "Существует понятие кредитный брокер - он занимается помощью в оформлении заявок, подборе и получении кредитов. Но подрядчиком кредитования брокер точно не выступает. Подрядчики на финансовом рынке тоже неизвестны", - пояснили в "Мошеловке".
Там разобрали и другую информацию из сообщения Камиллы. Так, предложение "зачислить кредиты" через банк лишено смысла: какие кредиты, куда зачислить и зачем – ответов на вопросы нет. А кредитный рейтинг, который является важным показателем для оценки кредитоспособности потенциального заемщика, поднять можно лишь добросовестно соблюдая платежную дисциплину и грамотно управляя кредитными продуктами. Иных возможностей "накрутить" рейтинг не существует, разъяснили эксперты.
"Жертв, которые пойдут на поводу мошенников, ожидает, в лучшем случае, потеря денег, размер потерь зависит от скорости осознания жертвой безрезультативности оказываемых "услуг", в худшем – компрометация личных и банковских данных, что грозит гораздо большими потерями", - рассказали в "Мошеловке".
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