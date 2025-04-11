https://ria.ru/20250411/monastyr-2010646301.html
Источник объяснил, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря
Источник объяснил, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря - РИА Новости, 11.04.2025
Источник объяснил, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря
ВСУ решили отвести силы из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курского области из-за страха попасть в окружение, сообщил РИА... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:43:00+03:00
2025-04-11T10:43:00+03:00
2025-04-11T10:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008335421_0:292:3075:2021_1920x0_80_0_0_436241733394ba02097bc00eec2ae9ef.jpg
КУРСКАЯ ОБЛ., 11 апр — РИА Новости. ВСУ решили отвести силы из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курского области из-за страха попасть в окружение, сообщил РИА Новости источник в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск "Север".По его словам, воздушная разведка ВС России заметила, что противник перемещается из монастыря в сторону села Горналь, расположенного недалеко от обители."Судя по всему, противник понимает, что сейчас находится в огневом мешке, поскольку подразделения вооруженных сил Российской Федерации (блокировали. — Прим. ред.) данный монастырь с трех направлений", — пояснил собеседник агентства.Источник предположил, что украинских боевиков окружат и уничтожат, или же они сдадутся в плен, если командование ВСУ не выведет их из монастыря в ближайшее время.Как сообщали РИА Новости бойцы "Севера", противник превратил старинную обитель в боевую позицию из-за наличия там толстых стен и подвалов.
https://ria.ru/20250409/ieromonakh-2010174185.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008335421_345:0:3074:2047_1920x0_80_0_0_207f03ad74596285624498747ea28434.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Источник объяснил, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря
ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря в Курской области, опасаясь окружения