https://ria.ru/20250411/monastyr-2010646301.html

Источник объяснил, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря

Источник объяснил, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря - РИА Новости, 11.04.2025

Источник объяснил, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря

ВСУ решили отвести силы из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курского области из-за страха попасть в окружение, сообщил РИА... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:43:00+03:00

2025-04-11T10:43:00+03:00

2025-04-11T10:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛ., 11 апр — РИА Новости. ВСУ решили отвести силы из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курского области из-за страха попасть в окружение, сообщил РИА Новости источник в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск "Север".По его словам, воздушная разведка ВС России заметила, что противник перемещается из монастыря в сторону села Горналь, расположенного недалеко от обители."Судя по всему, противник понимает, что сейчас находится в огневом мешке, поскольку подразделения вооруженных сил Российской Федерации (блокировали. — Прим. ред.) данный монастырь с трех направлений", — пояснил собеседник агентства.Источник предположил, что украинских боевиков окружат и уничтожат, или же они сдадутся в плен, если командование ВСУ не выведет их из монастыря в ближайшее время.Как сообщали РИА Новости бойцы "Севера", противник превратил старинную обитель в боевую позицию из-за наличия там толстых стен и подвалов.

https://ria.ru/20250409/ieromonakh-2010174185.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины