Рейтинг@Mail.ru
Источник объяснил, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:43 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/monastyr-2010646301.html
Источник объяснил, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря
Источник объяснил, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря - РИА Новости, 11.04.2025
Источник объяснил, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря
ВСУ решили отвести силы из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курского области из-за страха попасть в окружение, сообщил РИА... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:43:00+03:00
2025-04-11T10:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008335421_0:292:3075:2021_1920x0_80_0_0_436241733394ba02097bc00eec2ae9ef.jpg
КУРСКАЯ ОБЛ., 11 апр — РИА Новости. ВСУ решили отвести силы из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курского области из-за страха попасть в окружение, сообщил РИА Новости источник в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск "Север".По его словам, воздушная разведка ВС России заметила, что противник перемещается из монастыря в сторону села Горналь, расположенного недалеко от обители."Судя по всему, противник понимает, что сейчас находится в огневом мешке, поскольку подразделения вооруженных сил Российской Федерации (блокировали. — Прим. ред.) данный монастырь с трех направлений", — пояснил собеседник агентства.Источник предположил, что украинских боевиков окружат и уничтожат, или же они сдадутся в плен, если командование ВСУ не выведет их из монастыря в ближайшее время.Как сообщали РИА Новости бойцы "Севера", противник превратил старинную обитель в боевую позицию из-за наличия там толстых стен и подвалов.
https://ria.ru/20250409/ieromonakh-2010174185.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008335421_345:0:3074:2047_1920x0_80_0_0_207f03ad74596285624498747ea28434.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Источник объяснил, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря

ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря в Курской области, опасаясь окружения

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки-гаубицы Д-20
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСКАЯ ОБЛ., 11 апр — РИА Новости. ВСУ решили отвести силы из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курского области из-за страха попасть в окружение, сообщил РИА Новости источник в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск "Север".
По его словам, воздушная разведка ВС России заметила, что противник перемещается из монастыря в сторону села Горналь, расположенного недалеко от обители.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Российские бойцы встретили в курском Гуево пропавшего иеромонаха Симеона
9 апреля, 10:12
"Судя по всему, противник понимает, что сейчас находится в огневом мешке, поскольку подразделения вооруженных сил Российской Федерации (блокировали. — Прим. ред.) данный монастырь с трех направлений", — пояснил собеседник агентства.
Источник предположил, что украинских боевиков окружат и уничтожат, или же они сдадутся в плен, если командование ВСУ не выведет их из монастыря в ближайшее время.
Как сообщали РИА Новости бойцы "Севера", противник превратил старинную обитель в боевую позицию из-за наличия там толстых стен и подвалов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала