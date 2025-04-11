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ВСУ нанесли пять ударов по российским энергообъектам за сутки - РИА Новости, 11.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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12:24 11.04.2025 (обновлено: 13:17 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/minoborony-2010680382.html
ВСУ нанесли пять ударов по российским энергообъектам за сутки
ВСУ нанесли пять ударов по российским энергообъектам за сутки - РИА Новости, 11.04.2025
ВСУ нанесли пять ударов по российским энергообъектам за сутки
За минувшие сутки украинские войска пять раз атаковали объекты российской энергетики, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:24:00+03:00
2025-04-11T13:17:00+03:00
киев
специальная военная операция на украине
запорожская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска пять раз атаковали объекты российской энергетики, сообщило Минобороны."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетики", — говорится в сводке.Атакам подверглись объекты в четырех регионах:Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.
https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008036642.html
https://ria.ru/20250328/minoborony-2007894436.html
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киев, запорожская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Киев, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ нанесли пять ударов по российским энергообъектам за сутки

Минобороны: ВСУ нанесли пять ударов по российским энергообъектам за сутки

© Getty Images / Libkos/Kostya LiberovУкраинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника
Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Getty Images / Libkos/Kostya Liberov
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска пять раз атаковали объекты российской энергетики, сообщило Минобороны.
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетики", — говорится в сводке.
Атакам подверглись объекты в четырех регионах:
  • В Брянской области — энергообъект "Хвощевская" филиала ПАО "Россети Центр" — "Брянскэнерго", в результате обстрела ВСУ из-за обрыва провода отключилась высоковольтная линия. Без света остались жители Севского района.
  • В Курской области — энергообъект "Мокрушино" филиала ПАО "Россети Центр" — "Курскэнерго", обстрел со стороны Украины разрушил комплектную трансформаторную подстанцию, что лишило электроэнергии потребителей в Беловском районе.
  • В ЛНР обстрел повредил здание Троицкого участка Сватовского РЭС и разрушил здание склада ГУП "Республиканская сетевая компания" в поселке Троицкое. Осколочные ранения получил ведущий инженер предприятия. Кроме того, украинский дрон атаковал электроподстанцию "Рубежная" ГУП "РСК", из-за этого вышел из строя трансформатор.
  • В Запорожской области беспилотник ударил по электроподстанции Пологи ГУП "Таврия-Энерго", там также вышел из строя трансформатор. Без электроснабжения осталось около 7250 человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.
Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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