ВСУ нанесли пять ударов по российским энергообъектам за сутки
Минобороны: ВСУ нанесли пять ударов по российским энергообъектам за сутки
© Getty Images / Libkos/Kostya LiberovУкраинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника
© Getty Images / Libkos/Kostya Liberov
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска пять раз атаковали объекты российской энергетики, сообщило Минобороны.
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетики", — говорится в сводке.
Атакам подверглись объекты в четырех регионах:
- В Брянской области — энергообъект "Хвощевская" филиала ПАО "Россети Центр" — "Брянскэнерго", в результате обстрела ВСУ из-за обрыва провода отключилась высоковольтная линия. Без света остались жители Севского района.
- В Курской области — энергообъект "Мокрушино" филиала ПАО "Россети Центр" — "Курскэнерго", обстрел со стороны Украины разрушил комплектную трансформаторную подстанцию, что лишило электроэнергии потребителей в Беловском районе.
- В ЛНР обстрел повредил здание Троицкого участка Сватовского РЭС и разрушил здание склада ГУП "Республиканская сетевая компания" в поселке Троицкое. Осколочные ранения получил ведущий инженер предприятия. Кроме того, украинский дрон атаковал электроподстанцию "Рубежная" ГУП "РСК", из-за этого вышел из строя трансформатор.
- В Запорожской области беспилотник ударил по электроподстанции Пологи ГУП "Таврия-Энерго", там также вышел из строя трансформатор. Без электроснабжения осталось около 7250 человек.
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Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.
Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.