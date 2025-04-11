https://ria.ru/20250411/minoborony-2010680382.html

ВСУ нанесли пять ударов по российским энергообъектам за сутки

ВСУ нанесли пять ударов по российским энергообъектам за сутки - РИА Новости, 11.04.2025

ВСУ нанесли пять ударов по российским энергообъектам за сутки

За минувшие сутки украинские войска пять раз атаковали объекты российской энергетики, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T12:24:00+03:00

2025-04-11T12:24:00+03:00

2025-04-11T13:17:00+03:00

киев

специальная военная операция на украине

запорожская область

луганская народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска пять раз атаковали объекты российской энергетики, сообщило Минобороны."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетики", — говорится в сводке.Атакам подверглись объекты в четырех регионах:Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.

https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008036642.html

https://ria.ru/20250328/minoborony-2007894436.html

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киев, запорожская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность