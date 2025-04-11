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Метшин в Тегеране предложил создать механизм обмена практиками управления - РИА Новости, 11.04.2025
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Республика Татарстан
 
10:00 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/metshin-2010585768.html
Метшин в Тегеране предложил создать механизм обмена практиками управления
Метшин в Тегеране предложил создать механизм обмена практиками управления - РИА Новости, 11.04.2025
Метшин в Тегеране предложил создать механизм обмена практиками управления
Мэр Казани, председатель Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ Ильсур Метшин на заседании в Тегеране предложил создать действенный механизм обмена... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:00:00+03:00
2025-04-11T10:00:00+03:00
республика татарстан
казань
россия
ильсур метшин
брикс
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Мэр Казани, председатель Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ Ильсур Метшин на заседании в Тегеране предложил создать действенный механизм обмена лучшими практиками городского управления, сообщает пресс-служба администрации столицы Татарстана.Заседание ассоциации прошло в Тегеране 10 апреля. В мероприятии принимали участие мэры городов из России, Китая, Эфиопии, Ирана, Индии и Бразилии – в последней в мае этого года пройдет следующее заседание Генеральной ассамблеи Ассоциации, на которой планируется принять важные организационные решения по развитию сотрудничества между городами стран-участниц.На заседании Метшин предложил создать действенный механизм по обмену компетенциями и лучшими практиками городского управления, которые помогут муниципалитетам стран БРИКС+ в решении наиболее актуальных проблем, стоящих перед городами в странах мирового большинства, в частности за счет внедрения современных высокотехнологичных решений."Уверен, что много сил, времени и средств мы сэкономим, если сформируем адекватный механизм взаимодействия в рамках нашей ассоциации", - подчеркнул Метшин.На встрече мэр Казани также предложил инициативы, направленные на укрепление сотрудничества между городами-членами ассоциации. Среди них – учреждение международной премии для лучших городских проектов и проведение детского фестиваль городов БРИКС+. Метшин отметил, что появление премии повысит эффективность муниципальных программ, а детский фестиваль позволит молодежи лучше познакомиться со своими сверстниками из других стран.Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+ была создана в июне 2024 года на саммите стран БРИКС+, проходившем в Казани, по инициативе российской стороны. Ассоциация стремится к развитию местного самоуправления в странах БРИКС+. За менее чем год работы организация сформировала семь профильных комитетов по направлениям: архитектура и городское развитие, социальное развитие, молодежная политика и образование, устойчивое развитие, экология, цифровизация, а также был создан Женский комитет БРИКС+.
https://ria.ru/20250326/kazan-2007553901.html
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казань, россия, ильсур метшин, брикс
Республика Татарстан, Казань, Россия, Ильсур Метшин, БРИКС
Метшин в Тегеране предложил создать механизм обмена практиками управления

Ильсур Метшин в Тегеране предложил создать механизм обмена практиками управления

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИльсур Метшин
Ильсур Метшин - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ильсур Метшин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Мэр Казани, председатель Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ Ильсур Метшин на заседании в Тегеране предложил создать действенный механизм обмена лучшими практиками городского управления, сообщает пресс-служба администрации столицы Татарстана.
Заседание ассоциации прошло в Тегеране 10 апреля. В мероприятии принимали участие мэры городов из России, Китая, Эфиопии, Ирана, Индии и Бразилии – в последней в мае этого года пройдет следующее заседание Генеральной ассамблеи Ассоциации, на которой планируется принять важные организационные решения по развитию сотрудничества между городами стран-участниц.
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На заседании Метшин предложил создать действенный механизм по обмену компетенциями и лучшими практиками городского управления, которые помогут муниципалитетам стран БРИКС+ в решении наиболее актуальных проблем, стоящих перед городами в странах мирового большинства, в частности за счет внедрения современных высокотехнологичных решений.
"Уверен, что много сил, времени и средств мы сэкономим, если сформируем адекватный механизм взаимодействия в рамках нашей ассоциации", - подчеркнул Метшин.
На встрече мэр Казани также предложил инициативы, направленные на укрепление сотрудничества между городами-членами ассоциации. Среди них – учреждение международной премии для лучших городских проектов и проведение детского фестиваль городов БРИКС+. Метшин отметил, что появление премии повысит эффективность муниципальных программ, а детский фестиваль позволит молодежи лучше познакомиться со своими сверстниками из других стран.
Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+ была создана в июне 2024 года на саммите стран БРИКС+, проходившем в Казани, по инициативе российской стороны. Ассоциация стремится к развитию местного самоуправления в странах БРИКС+. За менее чем год работы организация сформировала семь профильных комитетов по направлениям: архитектура и городское развитие, социальное развитие, молодежная политика и образование, устойчивое развитие, экология, цифровизация, а также был создан Женский комитет БРИКС+.
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