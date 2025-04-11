https://ria.ru/20250411/mer-2010642267.html

Мэр Сургута запретил чиновникам лайкать порно

Мэр Сургута запретил чиновникам лайкать порно - РИА Новости, 11.04.2025

Мэр Сургута запретил чиновникам лайкать порно

Мэр города Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Максим Слепов запретил чиновникам лайкать порнографию и выкладывать в соцсетях собственные снимки в... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:17:00+03:00

2025-04-11T10:17:00+03:00

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сургут

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Мэр города Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Максим Слепов запретил чиновникам лайкать порнографию и выкладывать в соцсетях собственные снимки в обнаженном виде, следует из документа, опубликованного на сайте горадминистрации. "Не публиковать, не копировать, не размещать опубликованные другими пользователями и не отмечать как понравившиеся фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы экстремистского, террористического, порнографического и дискриминирующего характера", — говорится в постановлении об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих. В документе чиновникам не рекомендуется демонстрировать непристойные фото и видео: в обнаженном и полуобнаженном виде или при распитии алкогольных напитков и курении. "Не размещать фото- и видеоматериалы из увеселительных и игорных заведений, на фоне дорогостоящих автомобилей и интерьера, с демонстрацией предметов роскоши", — отмечается также в постановлении. Глава Сургута утвердил кодекс для обеспечения "добросовестного и эффективного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей". Контроль за исполнением постановления он оставил за собой.

https://ria.ru/20250404/novgorod-2009303002.html

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сургут, общество