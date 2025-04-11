Рейтинг@Mail.ru
Мэр Сургута запретил чиновникам лайкать порно - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 11.04.2025 (обновлено: 11:47 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/mer-2010642267.html
Мэр Сургута запретил чиновникам лайкать порно
Мэр Сургута запретил чиновникам лайкать порно - РИА Новости, 11.04.2025
Мэр Сургута запретил чиновникам лайкать порно
Мэр города Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Максим Слепов запретил чиновникам лайкать порнографию и выкладывать в соцсетях собственные снимки в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:17:00+03:00
2025-04-11T11:47:00+03:00
сургут
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010642002_0:22:1280:742_1920x0_80_0_0_425a89efece02b0d4f5f3f79a34f76cc.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Мэр города Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Максим Слепов запретил чиновникам лайкать порнографию и выкладывать в соцсетях собственные снимки в обнаженном виде, следует из документа, опубликованного на сайте горадминистрации. "Не публиковать, не копировать, не размещать опубликованные другими пользователями и не отмечать как понравившиеся фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы экстремистского, террористического, порнографического и дискриминирующего характера", — говорится в постановлении об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих. В документе чиновникам не рекомендуется демонстрировать непристойные фото и видео: в обнаженном и полуобнаженном виде или при распитии алкогольных напитков и курении. "Не размещать фото- и видеоматериалы из увеселительных и игорных заведений, на фоне дорогостоящих автомобилей и интерьера, с демонстрацией предметов роскоши", — отмечается также в постановлении. Глава Сургута утвердил кодекс для обеспечения "добросовестного и эффективного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей". Контроль за исполнением постановления он оставил за собой.
https://ria.ru/20250404/novgorod-2009303002.html
https://ria.ru/20250319/yubki-2005923863.html
сургут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010642002_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_5981d4022b975969b491d322a77ac6d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сургут, общество
Сургут, Общество
Мэр Сургута запретил чиновникам лайкать порно

Мэр Сургута Слепов запретил чиновникам лайкать порно

© Фото : Администрация СургутаГлава города Сургут Максим Слепов
Глава города Сургут Максим Слепов - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : Администрация Сургута
Глава города Сургут Максим Слепов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Мэр города Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Максим Слепов запретил чиновникам лайкать порнографию и выкладывать в соцсетях собственные снимки в обнаженном виде, следует из документа, опубликованного на сайте горадминистрации.
"Не публиковать, не копировать, не размещать опубликованные другими пользователями и не отмечать как понравившиеся фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы экстремистского, террористического, порнографического и дискриминирующего характера", — говорится в постановлении об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих.
Школьный кабинет - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Нижегородскую учительницу уволили за откровенные фото
4 апреля, 12:48
В документе чиновникам не рекомендуется демонстрировать непристойные фото и видео: в обнаженном и полуобнаженном виде или при распитии алкогольных напитков и курении.
"Не размещать фото- и видеоматериалы из увеселительных и игорных заведений, на фоне дорогостоящих автомобилей и интерьера, с демонстрацией предметов роскоши", — отмечается также в постановлении.
Глава Сургута утвердил кодекс для обеспечения "добросовестного и эффективного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей". Контроль за исполнением постановления он оставил за собой.
Депутат думы города Таруса Калужской области Евгений Руденко - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Тарусской гордуме прокомментировали призыв Руденко носить мини-юбки
19 марта, 11:57
 
СургутОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала