https://ria.ru/20250411/medved-2010649315.html

В Магаданской области медведи вышли из спячки раньше времени

В Магаданской области медведи вышли из спячки раньше времени - РИА Новости, 11.04.2025

В Магаданской области медведи вышли из спячки раньше времени

Охотоведы Магаданской области получили первые сообщения от жителей региона о раннем пробуждении медведей, которое связывают с резким потеплением, сообщил РИА... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:57:00+03:00

2025-04-11T10:57:00+03:00

2025-04-11T10:57:00+03:00

общество

магаданская область

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МАГАДАН, 11 апр - РИА Новости. Охотоведы Магаданской области получили первые сообщения от жителей региона о раннем пробуждении медведей, которое связывают с резким потеплением, сообщил РИА Новости представитель управления Госохотнадзора региона. В четверг на побережье региона был побит температурный максимум за всю историю метеонаблюдений, столбик термометра в городе поднялся до +9,5 градуса. В пятницу похолодало, но все еще держатся плюсовые температуры. "Первое сообщение пришло из Ягоднинского округа. Там видели медведя недалеко тот поселка. Обычно из спячки они выходят в конце апреля. Но у нас оттепель, снег активно тает, вероятно, теплая погода стала причиной раннего пробуждения хищников", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250406/podmoskove-2009652046.html

магаданская область

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общество, магаданская область