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В Магаданской области медведи вышли из спячки раньше времени - РИА Новости, 11.04.2025
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10:57 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/medved-2010649315.html
В Магаданской области медведи вышли из спячки раньше времени
В Магаданской области медведи вышли из спячки раньше времени - РИА Новости, 11.04.2025
В Магаданской области медведи вышли из спячки раньше времени
Охотоведы Магаданской области получили первые сообщения от жителей региона о раннем пробуждении медведей, которое связывают с резким потеплением, сообщил РИА... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:57:00+03:00
2025-04-11T10:57:00+03:00
общество
магаданская область
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МАГАДАН, 11 апр - РИА Новости. Охотоведы Магаданской области получили первые сообщения от жителей региона о раннем пробуждении медведей, которое связывают с резким потеплением, сообщил РИА Новости представитель управления Госохотнадзора региона. В четверг на побережье региона был побит температурный максимум за всю историю метеонаблюдений, столбик термометра в городе поднялся до +9,5 градуса. В пятницу похолодало, но все еще держатся плюсовые температуры. "Первое сообщение пришло из Ягоднинского округа. Там видели медведя недалеко тот поселка. Обычно из спячки они выходят в конце апреля. Но у нас оттепель, снег активно тает, вероятно, теплая погода стала причиной раннего пробуждения хищников", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250406/podmoskove-2009652046.html
магаданская область
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общество, магаданская область
Общество, Магаданская область
В Магаданской области медведи вышли из спячки раньше времени

В Магаданской области медведи вышли из спячки раньше из-за резкого потепления

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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МАГАДАН, 11 апр - РИА Новости. Охотоведы Магаданской области получили первые сообщения от жителей региона о раннем пробуждении медведей, которое связывают с резким потеплением, сообщил РИА Новости представитель управления Госохотнадзора региона.
В четверг на побережье региона был побит температурный максимум за всю историю метеонаблюдений, столбик термометра в городе поднялся до +9,5 градуса. В пятницу похолодало, но все еще держатся плюсовые температуры.
"Первое сообщение пришло из Ягоднинского округа. Там видели медведя недалеко тот поселка. Обычно из спячки они выходят в конце апреля. Но у нас оттепель, снег активно тает, вероятно, теплая погода стала причиной раннего пробуждения хищников", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
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ОбществоМагаданская область
 
 
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