https://ria.ru/20250411/mask-2010617353.html

Трамп заявил, что ему не нужен Маск, но он ему нравится

Трамп заявил, что ему не нужен Маск, но он ему нравится - РИА Новости, 11.04.2025

Трамп заявил, что ему не нужен Маск, но он ему нравится

Илон Маск проделал большую работу, но на самом деле он не нужен Белому Дому, заявил президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T06:43:00+03:00

2025-04-11T06:43:00+03:00

2025-04-11T11:04:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Илон Маск проделал большую работу, но на самом деле он не нужен Белому Дому, заявил президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров."Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится. Но я говорю вам, этот парень проделал фантастическую работу", — сказал он.Трамп также отметил, что купил автомобиль Tesla по полной цене, хотя он и не был ему необходим.Созданный по решению Трампа Департамент государственной эффективности США (DOGE), который возглавляет Маск, призван сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что это ведомство выявило шокирующие расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250408/mask-2010081912.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, майк джонсон