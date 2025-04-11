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Трамп заявил, что ему не нужен Маск, но он ему нравится - РИА Новости, 11.04.2025
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06:43 11.04.2025 (обновлено: 11:04 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/mask-2010617353.html
Трамп заявил, что ему не нужен Маск, но он ему нравится
Трамп заявил, что ему не нужен Маск, но он ему нравится - РИА Новости, 11.04.2025
Трамп заявил, что ему не нужен Маск, но он ему нравится
Илон Маск проделал большую работу, но на самом деле он не нужен Белому Дому, заявил президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T06:43:00+03:00
2025-04-11T11:04:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
майк джонсон
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Илон Маск проделал большую работу, но на самом деле он не нужен Белому Дому, заявил президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров."Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится. Но я говорю вам, этот парень проделал фантастическую работу", — сказал он.Трамп также отметил, что купил автомобиль Tesla по полной цене, хотя он и не был ему необходим.Созданный по решению Трампа Департамент государственной эффективности США (DOGE), который возглавляет Маск, призван сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что это ведомство выявило шокирующие расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
https://ria.ru/20250408/mask-2010081912.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, майк джонсон
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Майк Джонсон
Трамп заявил, что ему не нужен Маск, но он ему нравится

Трамп заявил, что Маск не нужен Белому дому, но он ему нравится

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Илон Маск проделал большую работу, но на самом деле он не нужен Белому Дому, заявил президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров.
"Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится. Но я говорю вам, этот парень проделал фантастическую работу", — сказал он.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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Трамп также отметил, что купил автомобиль Tesla по полной цене, хотя он и не был ему необходим.
Созданный по решению Трампа Департамент государственной эффективности США (DOGE), который возглавляет Маск, призван сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что это ведомство выявило шокирующие расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Маск сохранит место в администрации Трампа
3 апреля, 15:25
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскМайк Джонсон
 
 
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