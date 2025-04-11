https://ria.ru/20250411/mahachkala-2010594871.html

В Махачкале женщина оставила младенца в молельной комнате

В Махачкале женщина оставила младенца в молельной комнате - РИА Новости, 11.04.2025

В Махачкале женщина оставила младенца в молельной комнате

Жительница Дагестана оставила своего младенца в молельной комнате при больнице в Махачкале, подкинув его другой женщине, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T00:37:00+03:00

2025-04-11T00:37:00+03:00

2025-04-11T00:37:00+03:00

происшествия

махачкала

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МАХАЧКАЛА, 11 апр - РИА Новости. Жительница Дагестана оставила своего младенца в молельной комнате при больнице в Махачкале, подкинув его другой женщине, сообщили в пресс-службе МВД республики. “В дежурную часть МВД Дагестана поступило сообщение о том, что некая женщина зашла в молельную комнату при одной из больниц города, попросила присмотреть за младенцем, пока она сделает омовение, и ушла в неизвестном направлении. Когда присматривающая за грудничком женщина поняла, что за ребенком возвращается некому и малыша ей просто подкинули, она обратилась в полицию”, – рассказали в ведомстве. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.

https://ria.ru/20241201/mladenets-1986717169.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, махачкала