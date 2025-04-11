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В Махачкале женщина оставила младенца в молельной комнате - РИА Новости, 11.04.2025
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00:37 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/mahachkala-2010594871.html
В Махачкале женщина оставила младенца в молельной комнате
В Махачкале женщина оставила младенца в молельной комнате - РИА Новости, 11.04.2025
В Махачкале женщина оставила младенца в молельной комнате
Жительница Дагестана оставила своего младенца в молельной комнате при больнице в Махачкале, подкинув его другой женщине, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T00:37:00+03:00
2025-04-11T00:37:00+03:00
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 11 апр - РИА Новости. Жительница Дагестана оставила своего младенца в молельной комнате при больнице в Махачкале, подкинув его другой женщине, сообщили в пресс-службе МВД республики. “В дежурную часть МВД Дагестана поступило сообщение о том, что некая женщина зашла в молельную комнату при одной из больниц города, попросила присмотреть за младенцем, пока она сделает омовение, и ушла в неизвестном направлении. Когда присматривающая за грудничком женщина поняла, что за ребенком возвращается некому и малыша ей просто подкинули, она обратилась в полицию”, – рассказали в ведомстве. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.
https://ria.ru/20241201/mladenets-1986717169.html
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
В Махачкале женщина оставила младенца в молельной комнате

Жительница Дагестана подкинула своего младенца женщине в молельной комнате

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 11 апр - РИА Новости. Жительница Дагестана оставила своего младенца в молельной комнате при больнице в Махачкале, подкинув его другой женщине, сообщили в пресс-службе МВД республики.
“В дежурную часть МВД Дагестана поступило сообщение о том, что некая женщина зашла в молельную комнату при одной из больниц города, попросила присмотреть за младенцем, пока она сделает омовение, и ушла в неизвестном направлении. Когда присматривающая за грудничком женщина поняла, что за ребенком возвращается некому и малыша ей просто подкинули, она обратилась в полицию”, – рассказали в ведомстве.
Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.
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