https://ria.ru/20250411/lyulin-2010807240.html
Спикер нижегородского парламента Люлин посетил подшефный Харцызск
Спикер нижегородского парламента Люлин посетил подшефный Харцызск - РИА Новости, 11.04.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин посетил подшефный Харцызск
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе с коллегами посетил подшефный город Харцызск в ДНР, над восстановлением... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T19:56:00+03:00
2025-04-11T19:56:00+03:00
2025-04-11T19:56:00+03:00
нижегородская область
харцызск
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010807218_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4429ff90a73feef73bcb11aae97d42aa.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе с коллегами посетил подшефный город Харцызск в ДНР, над восстановлением которого трудятся нижегородские инженеры и строители, сообщает пресс-служба парламента региона. Парламентарии оценили, как проходит реконструкция объектов инфраструктуры, доставили гуманитарную помощь в центральную городскую больницу. Как заявил спикер нижегородского парламента, даже самые сложные задачи решаются, когда люди работают плечом к плечу. "Когда видишь, как в окнах новых домов зажигается свет, понимаешь: именно ради этих моментов стоит трудиться, не жалея сил", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Подшефный Нижнему Новгороду город Харцызск за последние несколько лет демонстрирует значительные изменения: отремонтированы дороги, появились новые места отдыха, детские площадки, благоустроены дворы. "С 2022 года Нижегородская область выделила более восьми миллиардов рублей на восстановление Харцызска и оказание гуманитарной помощи. За это время отремонтировано 100 километров дорог, построен асфальтобетонный завод, который обеспечивает материалом весь регион, восстановлены десятки социальных объектов и жилых домов. В планах на ближайшие годы - завершение реконструкции Дворца культуры, благоустройство парка имени Чехова и подготовка к празднованию 80-летия Победы", - говорится в сообщении. Парламентарии посетили Харцызскую центральную городскую больницу, где силами Нижегородской области были отремонтированы помещения, пищеблок, поставлено новое современное медицинское оборудование. Медики отмечают, что работать в обновленных условиях стало гораздо комфортнее. Руководит медицинским учреждением главврач, депутат законодательного собрания Нижегородской области Александр Цопов. "Поддержка бойцов, проходящих лечение в Харцызске, помощь врачам, отдающим все силы на восстановление наших ребят, очень важна. Парламентарии и сотрудники аппарата постоянно передают в больницу посылки от нижегородцев. В этот раз доставили все то, в чем сегодня нуждаются медики и пациенты: предметы личной гигиены, одежду, постельные принадлежности, бытовую технику и мелкое медицинское оборудование, которое облегчит работу специалистов", - приводятся в сообщении слова депутата, руководителя аппарата нижегородского парламента Максима Реброва. Председатель регионального парламента с депутатами ранее также посетили воинскую часть в ЛНР и обсудили условия несения службы, социальные гарантии, предоставляемые регионом бойцам и семьям участников СВО и их адаптацию после возвращения домой. К военнослужащим члены парламента приехали не с пустыми руками. В ЛНР от нижегородских депутатов, промышленников и школьников Московского района доставили крупную партию гуманитарного груза: автомобили, квадроциклы, обмундирование, бытовую технику и предметы первой необходимости. "Услышать запросы бойцов из первых уст дорогого стоит. Без галстуков и громких речей, глядя в их глаза, понимаешь: это те самые люди, о которых говорят - они побеждают вопреки. Вчерашние студенты, рабочие, учителя, а сегодня - защитники, которые в блиндажах, под обстрелами, находят силы не только сражаться, но и учиться, строить планы на будущее. Пока такие ребята стоят на передовой, я убежден, что победа будет за нами", - заявил Люлин.
https://ria.ru/20250404/pereezd-2009395582.html
https://ria.ru/20250403/goroda-2009175861.html
https://ria.ru/20250331/promokompaniya-2008444539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харцызск, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Харцызск, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента Люлин посетил подшефный Харцызск
Председатель нижегородского парламента Люлин посетил подшефный Харцызск в ДНР
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе с коллегами посетил подшефный город Харцызск в ДНР, над восстановлением которого трудятся нижегородские инженеры и строители, сообщает пресс-служба парламента региона.
Парламентарии оценили, как проходит реконструкция объектов инфраструктуры, доставили гуманитарную помощь в центральную городскую больницу.
Как заявил спикер нижегородского парламента, даже самые сложные задачи решаются, когда люди работают плечом к плечу. "Когда видишь, как в окнах новых домов зажигается свет, понимаешь: именно ради этих моментов стоит трудиться, не жалея сил", - цитирует пресс-служба слова Люлина
.
Подшефный Нижнему Новгороду
город Харцызск
за последние несколько лет демонстрирует значительные изменения: отремонтированы дороги, появились новые места отдыха, детские площадки, благоустроены дворы.
"С 2022 года Нижегородская область
выделила более восьми миллиардов рублей на восстановление Харцызска и оказание гуманитарной помощи. За это время отремонтировано 100 километров дорог, построен асфальтобетонный завод, который обеспечивает материалом весь регион, восстановлены десятки социальных объектов и жилых домов. В планах на ближайшие годы - завершение реконструкции Дворца культуры, благоустройство парка имени Чехова и подготовка к празднованию 80-летия Победы", - говорится в сообщении.
Парламентарии посетили Харцызскую центральную городскую больницу, где силами Нижегородской области были отремонтированы помещения, пищеблок, поставлено новое современное медицинское оборудование. Медики отмечают, что работать в обновленных условиях стало гораздо комфортнее. Руководит медицинским учреждением главврач, депутат законодательного собрания Нижегородской области Александр Цопов.
"Поддержка бойцов, проходящих лечение в Харцызске, помощь врачам, отдающим все силы на восстановление наших ребят, очень важна. Парламентарии и сотрудники аппарата постоянно передают в больницу посылки от нижегородцев. В этот раз доставили все то, в чем сегодня нуждаются медики и пациенты: предметы личной гигиены, одежду, постельные принадлежности, бытовую технику и мелкое медицинское оборудование, которое облегчит работу специалистов", - приводятся в сообщении слова депутата, руководителя аппарата нижегородского парламента Максима Реброва.
Председатель регионального парламента с депутатами ранее также посетили воинскую часть в ЛНР
и обсудили условия несения службы, социальные гарантии, предоставляемые регионом бойцам и семьям участников СВО и их адаптацию после возвращения домой. К военнослужащим члены парламента приехали не с пустыми руками. В ЛНР от нижегородских депутатов, промышленников и школьников Московского района доставили крупную партию гуманитарного груза: автомобили, квадроциклы, обмундирование, бытовую технику и предметы первой необходимости.
"Услышать запросы бойцов из первых уст дорогого стоит. Без галстуков и громких речей, глядя в их глаза, понимаешь: это те самые люди, о которых говорят - они побеждают вопреки. Вчерашние студенты, рабочие, учителя, а сегодня - защитники, которые в блиндажах, под обстрелами, находят силы не только сражаться, но и учиться, строить планы на будущее. Пока такие ребята стоят на передовой, я убежден, что победа будет за нами", - заявил Люлин.