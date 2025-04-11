https://ria.ru/20250411/lyulin-2010807240.html

Спикер нижегородского парламента Люлин посетил подшефный Харцызск

Спикер нижегородского парламента Люлин посетил подшефный Харцызск - РИА Новости, 11.04.2025

Спикер нижегородского парламента Люлин посетил подшефный Харцызск

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе с коллегами посетил подшефный город Харцызск в ДНР, над восстановлением... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T19:56:00+03:00

2025-04-11T19:56:00+03:00

2025-04-11T19:56:00+03:00

нижегородская область

харцызск

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе с коллегами посетил подшефный город Харцызск в ДНР, над восстановлением которого трудятся нижегородские инженеры и строители, сообщает пресс-служба парламента региона. Парламентарии оценили, как проходит реконструкция объектов инфраструктуры, доставили гуманитарную помощь в центральную городскую больницу. Как заявил спикер нижегородского парламента, даже самые сложные задачи решаются, когда люди работают плечом к плечу. "Когда видишь, как в окнах новых домов зажигается свет, понимаешь: именно ради этих моментов стоит трудиться, не жалея сил", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Подшефный Нижнему Новгороду город Харцызск за последние несколько лет демонстрирует значительные изменения: отремонтированы дороги, появились новые места отдыха, детские площадки, благоустроены дворы. "С 2022 года Нижегородская область выделила более восьми миллиардов рублей на восстановление Харцызска и оказание гуманитарной помощи. За это время отремонтировано 100 километров дорог, построен асфальтобетонный завод, который обеспечивает материалом весь регион, восстановлены десятки социальных объектов и жилых домов. В планах на ближайшие годы - завершение реконструкции Дворца культуры, благоустройство парка имени Чехова и подготовка к празднованию 80-летия Победы", - говорится в сообщении. Парламентарии посетили Харцызскую центральную городскую больницу, где силами Нижегородской области были отремонтированы помещения, пищеблок, поставлено новое современное медицинское оборудование. Медики отмечают, что работать в обновленных условиях стало гораздо комфортнее. Руководит медицинским учреждением главврач, депутат законодательного собрания Нижегородской области Александр Цопов. "Поддержка бойцов, проходящих лечение в Харцызске, помощь врачам, отдающим все силы на восстановление наших ребят, очень важна. Парламентарии и сотрудники аппарата постоянно передают в больницу посылки от нижегородцев. В этот раз доставили все то, в чем сегодня нуждаются медики и пациенты: предметы личной гигиены, одежду, постельные принадлежности, бытовую технику и мелкое медицинское оборудование, которое облегчит работу специалистов", - приводятся в сообщении слова депутата, руководителя аппарата нижегородского парламента Максима Реброва. Председатель регионального парламента с депутатами ранее также посетили воинскую часть в ЛНР и обсудили условия несения службы, социальные гарантии, предоставляемые регионом бойцам и семьям участников СВО и их адаптацию после возвращения домой. К военнослужащим члены парламента приехали не с пустыми руками. В ЛНР от нижегородских депутатов, промышленников и школьников Московского района доставили крупную партию гуманитарного груза: автомобили, квадроциклы, обмундирование, бытовую технику и предметы первой необходимости. "Услышать запросы бойцов из первых уст дорогого стоит. Без галстуков и громких речей, глядя в их глаза, понимаешь: это те самые люди, о которых говорят - они побеждают вопреки. Вчерашние студенты, рабочие, учителя, а сегодня - защитники, которые в блиндажах, под обстрелами, находят силы не только сражаться, но и учиться, строить планы на будущее. Пока такие ребята стоят на передовой, я убежден, что победа будет за нами", - заявил Люлин.

https://ria.ru/20250404/pereezd-2009395582.html

https://ria.ru/20250403/goroda-2009175861.html

https://ria.ru/20250331/promokompaniya-2008444539.html

харцызск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

харцызск, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)