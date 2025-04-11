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Житель Череповца выиграл 20 миллионов рублей благодаря подарочному билету - РИА Новости, 11.04.2025
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08:14 11.04.2025 (обновлено: 09:29 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/lotereya-2010624394.html
Житель Череповца выиграл 20 миллионов рублей благодаря подарочному билету
Житель Череповца выиграл 20 миллионов рублей благодаря подарочному билету - РИА Новости, 11.04.2025
Житель Череповца выиграл 20 миллионов рублей благодаря подарочному билету
Житель Череповца решил купить по акции 10 билетов одной лотереи, а в подарок получил один билет другой лотереи - "Лавина призов", который и принес ему выигрыш в РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T08:14:00+03:00
2025-04-11T09:29:00+03:00
череповец
россия
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Житель Череповца решил купить по акции 10 билетов одной лотереи, а в подарок получил один билет другой лотереи - "Лавина призов", который и принес ему выигрыш в 20 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная лотерея", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ. "Счастливчиком из Череповца, выигравшим первый в истории лотереи "Лавина призов" суперприз в размере 20 331 978 рублей, оказался военнослужащий на пенсии Юрий", - сообщили в компании. Мужчина рассказал, что зашел в торговый центр и решил поучаствовать в акции от распространителя лотерей - купил 10 билетов лотереи "Мечталлион" и получил в подарок билет "Лавины призов", который в этот же день принес ему многомиллионный выигрыш. "Юрий был совершенно ошарашен, когда ему пришло оповещение о призе, и даже не сразу понял, что произошло. Он обратился к сыну, и тот подтвердил, что сумма превышает 20 миллионов рублей. К слову, счастливчик так еще и не решил, куда хочет потратить деньги", - добавили в компании.
https://ria.ru/20250407/moshenniki-2009889484.html
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череповец, россия, общество
Череповец, Россия, Общество
Житель Череповца выиграл 20 миллионов рублей благодаря подарочному билету

Пенсионер из Череповца выиграл 20 миллионов рублей благодаря подарочному билету

© Фото : Национальная лотереяБилеты лотереи "Лавина призов"
Билеты лотереи Лавина призов - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : Национальная лотерея
Билеты лотереи "Лавина призов". Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Житель Череповца решил купить по акции 10 билетов одной лотереи, а в подарок получил один билет другой лотереи - "Лавина призов", который и принес ему выигрыш в 20 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная лотерея", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ.
"Счастливчиком из Череповца, выигравшим первый в истории лотереи "Лавина призов" суперприз в размере 20 331 978 рублей, оказался военнослужащий на пенсии Юрий", - сообщили в компании.
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Мужчина рассказал, что зашел в торговый центр и решил поучаствовать в акции от распространителя лотерей - купил 10 билетов лотереи "Мечталлион" и получил в подарок билет "Лавины призов", который в этот же день принес ему многомиллионный выигрыш.
"Юрий был совершенно ошарашен, когда ему пришло оповещение о призе, и даже не сразу понял, что произошло. Он обратился к сыну, и тот подтвердил, что сумма превышает 20 миллионов рублей. К слову, счастливчик так еще и не решил, куда хочет потратить деньги", - добавили в компании.
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