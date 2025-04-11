https://ria.ru/20250411/livan-2010809900.html

Активисты из Ливана привезли гуманитарную помощь в Курахово

Активисты из Ливана привезли гуманитарную помощь в Курахово - РИА Новости, 11.04.2025

Активисты из Ливана привезли гуманитарную помощь в Курахово

Активисты из Ливана приехали с гуманитарной помощью для местных жителей в Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости представитель российско-ливанского Комитета... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T20:24:00+03:00

2025-04-11T20:24:00+03:00

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КУРАХОВО (ДНР), 11 апр - РИА Новости. Активисты из Ливана приехали с гуманитарной помощью для местных жителей в Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости представитель российско-ливанского Комитета солидарности Мостафа Габура. "Мы сегодня приехали в город Курахово. Приехали и привезли с собой гуманитарную помощь. Мы хотим сказать спасибо России, Россия не одна", - сказал Габура. Как отметили организаторы, общая переданная помощь в ДНР составила около 6 тонн продуктов, помимо лекарств и подарков для детей в Донецком центре травматологии. По словам руководителя проекта "С благодарностью из Ливана" Галины Аббас, ливанцы видят аналогию в конфликтах, которые происходят у них на родине и в Донбассе. "Мы видим аналогию как в войне в Ливане, так и в войне в Донбассе. Так же и здесь свою руку приложили западные страны. То, что происходит здесь, это не война Украины и России, мы это прекрасно понимаем, это понимают и ливанцы", - сказала Аббас. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.

https://ria.ru/20250228/prestupleniya-2002100328.html

https://ria.ru/20250310/kurakhovo-1980950150.html

ливан

курахово

россия

донецкая народная республика

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Активисты из Ливана в ДНР Активисты из Ливана приехали с гуманитарной помощью для местных жителей в Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости представитель российско-ливанского Комитета солидарности Мостафа Габура 2025-04-11T20:24 true PT1M14S

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в мире, ливан, курахово, россия, донецкая народная республика