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Активисты из Ливана привезли гуманитарную помощь в Курахово - РИА Новости, 11.04.2025
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20:24 11.04.2025 (обновлено: 20:35 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/livan-2010809900.html
Активисты из Ливана привезли гуманитарную помощь в Курахово
Активисты из Ливана привезли гуманитарную помощь в Курахово - РИА Новости, 11.04.2025
Активисты из Ливана привезли гуманитарную помощь в Курахово
Активисты из Ливана приехали с гуманитарной помощью для местных жителей в Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости представитель российско-ливанского Комитета... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T20:24:00+03:00
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КУРАХОВО (ДНР), 11 апр - РИА Новости. Активисты из Ливана приехали с гуманитарной помощью для местных жителей в Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости представитель российско-ливанского Комитета солидарности Мостафа Габура. "Мы сегодня приехали в город Курахово. Приехали и привезли с собой гуманитарную помощь. Мы хотим сказать спасибо России, Россия не одна", - сказал Габура. Как отметили организаторы, общая переданная помощь в ДНР составила около 6 тонн продуктов, помимо лекарств и подарков для детей в Донецком центре травматологии. По словам руководителя проекта "С благодарностью из Ливана" Галины Аббас, ливанцы видят аналогию в конфликтах, которые происходят у них на родине и в Донбассе. "Мы видим аналогию как в войне в Ливане, так и в войне в Донбассе. Так же и здесь свою руку приложили западные страны. То, что происходит здесь, это не война Украины и России, мы это прекрасно понимаем, это понимают и ливанцы", - сказала Аббас. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250228/prestupleniya-2002100328.html
https://ria.ru/20250310/kurakhovo-1980950150.html
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курахово
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Активисты из Ливана в ДНР
Активисты из Ливана приехали с гуманитарной помощью для местных жителей в Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости представитель российско-ливанского Комитета солидарности Мостафа Габура
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в мире, ливан, курахово, россия, донецкая народная республика
В мире, Ливан, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика
Активисты из Ливана привезли гуманитарную помощь в Курахово

Активисты из Ливана привезли гуманитарную помощь для жителей Курахово в ДНР

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КУРАХОВО (ДНР), 11 апр - РИА Новости. Активисты из Ливана приехали с гуманитарной помощью для местных жителей в Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости представитель российско-ливанского Комитета солидарности Мостафа Габура.
"Мы сегодня приехали в город Курахово. Приехали и привезли с собой гуманитарную помощь. Мы хотим сказать спасибо России, Россия не одна", - сказал Габура.
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Как отметили организаторы, общая переданная помощь в ДНР составила около 6 тонн продуктов, помимо лекарств и подарков для детей в Донецком центре травматологии.
По словам руководителя проекта "С благодарностью из Ливана" Галины Аббас, ливанцы видят аналогию в конфликтах, которые происходят у них на родине и в Донбассе.
"Мы видим аналогию как в войне в Ливане, так и в войне в Донбассе. Так же и здесь свою руку приложили западные страны. То, что происходит здесь, это не война Украины и России, мы это прекрасно понимаем, это понимают и ливанцы", - сказала Аббас.
Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
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