https://ria.ru/20250411/lipetsk-2010768085.html
Школа на 1,5 тысячи мест скоро откроется в Липецке
Школа на 1,5 тысячи мест скоро откроется в Липецке - РИА Новости, 11.04.2025
Школа на 1,5 тысячи мест скоро откроется в Липецке
Школа для 1,5 тысячи учеников скоро откроется в новом микрорайоне Взлетный в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:26:00+03:00
2025-04-11T16:26:00+03:00
2025-04-11T16:26:00+03:00
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Школа для 1,5 тысячи учеников скоро откроется в новом микрорайоне Взлетный в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграмм-канале. Он отметил, что новое учебное заведение будет носить имя основоположника российской космонавтики Константина Циолковского. Выглядеть школа будет тоже космически: с сияющими звездами на зеркальном фасаде и с соответствующей внутренней отделкой. По словам Артамонова, уже готовы стадион, детские площадки и полоса препятствий. Сейчас идут отделочные работы снаружи и внутри. В здании будет несколько спортивных залов, большой актовый зал, а также помещения-трансформеры для проведения разноформатных мероприятий. Губернатор добавил, что у школы и профиль космический — инженерно-технический. "Физика, математика, информатика, робототехника, беспилотники, радиоэлектроника — все это будет изучаться углубленно", — сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250410/artamonov-2010549476.html
https://ria.ru/20250404/zdravookhranenie-2009314363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
Школа на 1,5 тысячи мест скоро откроется в Липецке
Учебное учреждение на 1,5 тысячи мест скоро откроется в Липецке
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Школа для 1,5 тысячи учеников скоро откроется в новом микрорайоне Взлетный в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграмм-канале.
Он отметил, что новое учебное заведение будет носить имя основоположника российской космонавтики Константина Циолковского. Выглядеть школа будет тоже космически: с сияющими звездами на зеркальном фасаде и с соответствующей внутренней отделкой.
По словам Артамонова, уже готовы стадион, детские площадки и полоса препятствий. Сейчас идут отделочные работы снаружи и внутри. В здании будет несколько спортивных залов, большой актовый зал, а также помещения-трансформеры для проведения разноформатных мероприятий.
Губернатор добавил, что у школы и профиль космический — инженерно-технический.
"Физика, математика, информатика, робототехника, беспилотники, радиоэлектроника — все это будет изучаться углубленно", — сказал Артамонов
.