https://ria.ru/20250411/lipetsk-2010768085.html

Школа на 1,5 тысячи мест скоро откроется в Липецке

Школа на 1,5 тысячи мест скоро откроется в Липецке - РИА Новости, 11.04.2025

Школа на 1,5 тысячи мест скоро откроется в Липецке

Школа для 1,5 тысячи учеников скоро откроется в новом микрорайоне Взлетный в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:26:00+03:00

2025-04-11T16:26:00+03:00

2025-04-11T16:26:00+03:00

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Школа для 1,5 тысячи учеников скоро откроется в новом микрорайоне Взлетный в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграмм-канале. Он отметил, что новое учебное заведение будет носить имя основоположника российской космонавтики Константина Циолковского. Выглядеть школа будет тоже космически: с сияющими звездами на зеркальном фасаде и с соответствующей внутренней отделкой. По словам Артамонова, уже готовы стадион, детские площадки и полоса препятствий. Сейчас идут отделочные работы снаружи и внутри. В здании будет несколько спортивных залов, большой актовый зал, а также помещения-трансформеры для проведения разноформатных мероприятий. Губернатор добавил, что у школы и профиль космический — инженерно-технический. "Физика, математика, информатика, робототехника, беспилотники, радиоэлектроника — все это будет изучаться углубленно", — сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250410/artamonov-2010549476.html

https://ria.ru/20250404/zdravookhranenie-2009314363.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов