Рейтинг@Mail.ru
Школа на 1,5 тысячи мест скоро откроется в Липецке - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
16:26 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/lipetsk-2010768085.html
Школа на 1,5 тысячи мест скоро откроется в Липецке
Школа на 1,5 тысячи мест скоро откроется в Липецке - РИА Новости, 11.04.2025
Школа на 1,5 тысячи мест скоро откроется в Липецке
Школа для 1,5 тысячи учеников скоро откроется в новом микрорайоне Взлетный в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:26:00+03:00
2025-04-11T16:26:00+03:00
липецкая область
липецк
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010764695_16:0:811:447_1920x0_80_0_0_8a82d6ad9a2e02414a9ff489011fce0d.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Школа для 1,5 тысячи учеников скоро откроется в новом микрорайоне Взлетный в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграмм-канале. Он отметил, что новое учебное заведение будет носить имя основоположника российской космонавтики Константина Циолковского. Выглядеть школа будет тоже космически: с сияющими звездами на зеркальном фасаде и с соответствующей внутренней отделкой. По словам Артамонова, уже готовы стадион, детские площадки и полоса препятствий. Сейчас идут отделочные работы снаружи и внутри. В здании будет несколько спортивных залов, большой актовый зал, а также помещения-трансформеры для проведения разноформатных мероприятий. Губернатор добавил, что у школы и профиль космический — инженерно-технический. "Физика, математика, информатика, робототехника, беспилотники, радиоэлектроника — все это будет изучаться углубленно", — сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250410/artamonov-2010549476.html
https://ria.ru/20250404/zdravookhranenie-2009314363.html
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010764695_147:0:743:447_1920x0_80_0_0_e726d298043ec0f1c7309e7c6436cc29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
Школа на 1,5 тысячи мест скоро откроется в Липецке

Учебное учреждение на 1,5 тысячи мест скоро откроется в Липецке

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиШкола на 1,5 тысячи мест скоро откроется в Липецке
Школа на 1,5 тысячи мест скоро откроется в Липецке - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Школа на 1,5 тысячи мест скоро откроется в Липецке
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Школа для 1,5 тысячи учеников скоро откроется в новом микрорайоне Взлетный в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграмм-канале.
Он отметил, что новое учебное заведение будет носить имя основоположника российской космонавтики Константина Циолковского. Выглядеть школа будет тоже космически: с сияющими звездами на зеркальном фасаде и с соответствующей внутренней отделкой.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Артамонов: доходы Липецкой области выросли на 856 млн рублей
10 апреля, 17:50
По словам Артамонова, уже готовы стадион, детские площадки и полоса препятствий. Сейчас идут отделочные работы снаружи и внутри. В здании будет несколько спортивных залов, большой актовый зал, а также помещения-трансформеры для проведения разноформатных мероприятий.
Губернатор добавил, что у школы и профиль космический — инженерно-технический.
"Физика, математика, информатика, робототехника, беспилотники, радиоэлектроника — все это будет изучаться углубленно", — сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Липецкое здравоохранение получит поддержку по трем новым нацпроектам
4 апреля, 13:31
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала