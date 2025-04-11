Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов рассказал об эксперименте с запуском беспилотного метро в Москве - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/liksutov-2010640381.html
Ликсутов рассказал об эксперименте с запуском беспилотного метро в Москве
Ликсутов рассказал об эксперименте с запуском беспилотного метро в Москве - РИА Новости, 11.04.2025
Ликсутов рассказал об эксперименте с запуском беспилотного метро в Москве
Эксперимент с запуском беспилотного метро в Москве начнется в 2025 году и продолжится в следующем, в конце 2026 года должен появиться образец состава, способный РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:05:00+03:00
2025-04-11T10:05:00+03:00
общество
технологии
москва
максим ликсутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155521/68/1555216891_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ad98e7a5c710984106fc23c5f87fe64.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Эксперимент с запуском беспилотного метро в Москве начнется в 2025 году и продолжится в следующем, в конце 2026 года должен появиться образец состава, способный работать полностью в беспилотном режиме и соблюдать максимально короткие интервалы движения, заявил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Также в этом году мы начинаем работы первого этапа запуска беспилотного метро. Уже идет подготовка программного обеспечения, мы занимаемся оборудованием состава специальными радарами, лидарами. Эксперимент с метро продлится этот год и следующий. И уверен, что в конце следующего года у нас уже будет рабочий образец состава метро, способный работать полностью в беспилотном режиме с учетом интервалов московского метрополитена", - рассказал Ликсутов. По его словам, в мире есть линии метро с беспилотными поездами, но с привычными интервалами для москвичей, 90 секунд и ниже, ни один метрополитен мира не работает в беспилотном режиме. "Наша задача при переходе на новую технологию - не ухудшить тот сервис, к которому привыкли москвичи. Это задача, которую мы должны решить за эти два года", - добавил заммэра.
https://ria.ru/20250409/efimov-2010205087.html
https://ria.ru/20250410/metro-2010438302.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155521/68/1555216891_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_429c69c956bbdb225e20c3a13a38330f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, москва, максим ликсутов
Общество, Технологии, Москва, Максим Ликсутов
Ликсутов рассказал об эксперименте с запуском беспилотного метро в Москве

Ликсутов: эксперимент с запуском беспилотного метро в Москве начнется в 2025 г

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВход на станцию метро "Некрасовка"
Вход на станцию метро Некрасовка - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Вход на станцию метро "Некрасовка" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Эксперимент с запуском беспилотного метро в Москве начнется в 2025 году и продолжится в следующем, в конце 2026 года должен появиться образец состава, способный работать полностью в беспилотном режиме и соблюдать максимально короткие интервалы движения, заявил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Также в этом году мы начинаем работы первого этапа запуска беспилотного метро. Уже идет подготовка программного обеспечения, мы занимаемся оборудованием состава специальными радарами, лидарами. Эксперимент с метро продлится этот год и следующий. И уверен, что в конце следующего года у нас уже будет рабочий образец состава метро, способный работать полностью в беспилотном режиме с учетом интервалов московского метрополитена", - рассказал Ликсутов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Ефимов: в Ломоносовском районе Москвы строят первую станцию метро
9 апреля, 14:12
По его словам, в мире есть линии метро с беспилотными поездами, но с привычными интервалами для москвичей, 90 секунд и ниже, ни один метрополитен мира не работает в беспилотном режиме.
"Наша задача при переходе на новую технологию - не ухудшить тот сервис, к которому привыкли москвичи. Это задача, которую мы должны решить за эти два года", - добавил заммэра.
Логотип московского метро - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В московском метро начнут тестовые испытания поезда "Москва-2026"
10 апреля, 12:13
 
ОбществоТехнологииМоскваМаксим Ликсутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала