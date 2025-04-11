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Лавров прибыл в Анталью - РИА Новости, 11.04.2025
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19:53 11.04.2025 (обновлено: 20:17 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/lavrov-2010807399.html
Лавров прибыл в Анталью
Лавров прибыл в Анталью - РИА Новости, 11.04.2025
Лавров прибыл в Анталью
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию, где 12 апреля примет участие в Анталийском дипломатическом форуме, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T19:53:00+03:00
2025-04-11T20:17:00+03:00
анталья (провинция)
россия
турция
сергей лавров
хакан фидан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид турции
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию, где 12 апреля примет участие в Анталийском дипломатическом форуме, передает корреспондент РИА новости. Как сообщили ранее в МИД РФ, у министра запланировано выступление в ходе мероприятия и проведение ряда двусторонних встреч на его полях. В частности, Лавров намерен провести переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Предполагается, что Лавров в ходе визита обсудит ключевые аспекты международной повестки дня, в том числе положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Закавказье и в Черноморском регионе, а также актуальные вопросы отношений с отдельными государствами. Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема этого года - "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".
https://ria.ru/20250411/erdogan-2010768855.html
https://ria.ru/20250411/turtsija-2010676874.html
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РИА Новости
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60
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Лавров прибыл в Турцию
Лавров прибыл в Турцию, где 12 апреля примет участие в Анталийском дипломатическом форуме, передает корреспондент РИА Новости
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анталья (провинция), россия, турция, сергей лавров, хакан фидан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции
Анталья (провинция), Россия, Турция, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Турции
Лавров прибыл в Анталью

Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме

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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию, где 12 апреля примет участие в Анталийском дипломатическом форуме, передает корреспондент РИА новости.
Как сообщили ранее в МИД РФ, у министра запланировано выступление в ходе мероприятия и проведение ряда двусторонних встреч на его полях. В частности, Лавров намерен провести переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
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Предполагается, что Лавров в ходе визита обсудит ключевые аспекты международной повестки дня, в том числе положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Закавказье и в Черноморском регионе, а также актуальные вопросы отношений с отдельными государствами.
Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема этого года - "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".
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Анталья (провинция)РоссияТурцияСергей ЛавровХакан ФиданМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Турции
 
 
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