https://ria.ru/20250411/lavrov-2010807399.html

Лавров прибыл в Анталью

Лавров прибыл в Анталью - РИА Новости, 11.04.2025

Лавров прибыл в Анталью

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию, где 12 апреля примет участие в Анталийском дипломатическом форуме, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T19:53:00+03:00

2025-04-11T19:53:00+03:00

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анталья (провинция)

россия

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сергей лавров

хакан фидан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид турции

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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию, где 12 апреля примет участие в Анталийском дипломатическом форуме, передает корреспондент РИА новости. Как сообщили ранее в МИД РФ, у министра запланировано выступление в ходе мероприятия и проведение ряда двусторонних встреч на его полях. В частности, Лавров намерен провести переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Предполагается, что Лавров в ходе визита обсудит ключевые аспекты международной повестки дня, в том числе положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Закавказье и в Черноморском регионе, а также актуальные вопросы отношений с отдельными государствами. Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема этого года - "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".

https://ria.ru/20250411/erdogan-2010768855.html

https://ria.ru/20250411/turtsija-2010676874.html

анталья (провинция)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров прибыл в Турцию Лавров прибыл в Турцию, где 12 апреля примет участие в Анталийском дипломатическом форуме, передает корреспондент РИА Новости 2025-04-11T19:53 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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анталья (провинция), россия, турция, сергей лавров, хакан фидан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции