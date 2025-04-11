https://ria.ru/20250411/lavrov-2010663886.html

Лавров дал оценку развитию российско-американских отношений

Лавров дал оценку развитию российско-американских отношений - РИА Новости, 11.04.2025

Лавров дал оценку развитию российско-американских отношений

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам заседания совета глав МИД СНГ. На ней он высказался о российско-американских... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:54:00+03:00

2025-04-11T11:54:00+03:00

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сергей лавров

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам заседания совета глав МИД СНГ. На ней он высказался о российско-американских отношениях, раскрыл детали недавнего обмена заключенными и оценил шансы возобновить прямое авиасообщение между странами.Ключевые заявления дипломата — в материале РИА Новости.Об отношениях с Вашингтоном"Хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский считает "существами". Он не раз об этом говорил еще до начала специальной военной операции. <…> Ну и разве такому человеку даже гипотетически можно подумать, чтобы отдать этих людей? Да ни за что и никогда".Об обмене заключенными"Это помогает укреплять доверие, которое необходимо, но окончательно его восстанавливать придется еще очень долго".О восстановлении авиасообщения"Честно говоря, не имел возможности еще с ними связаться. Может быть, там и были какие-то подвижки, но пока о них неизвестно. Но мы над этим будем работать, потому что это возвращение к нормальности".

https://ria.ru/20250411/aktsii-2010647866.html

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Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ 2025-04-11T11:54 true PT25M15S

"Ни за что и никогда" – Лавров о возврате Украины к границам 1991 года "Ни за что и никогда" – Лавров о возврате Украины к границам 1991 года 2025-04-11T11:54 true PT0M52S

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сергей лавров, владимир зеленский, дональд трамп, москва, сша, аэрофлот