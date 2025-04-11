Лавров дал оценку развитию российско-американских отношений
Лавров: США хотят вникнуть в первопричины конфликта на Украине
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам заседания совета глав МИД СНГ. На ней он высказался о российско-американских отношениях, раскрыл детали недавнего обмена заключенными и оценил шансы возобновить прямое авиасообщение между странами.
Ключевые заявления дипломата — в материале РИА Новости.
Об отношениях с Вашингтоном
- Москва видит, что США, в отличие от Европы, хотят вникнуть в первопричины украинского конфликта.
- В администрации Дональда Трампа понимают, что Владимиру Зеленскому с его ненавистью к русским придется смириться с территориальными потерями:
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"Хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский считает "существами". Он не раз об этом говорил еще до начала специальной военной операции. <…> Ну и разве такому человеку даже гипотетически можно подумать, чтобы отдать этих людей? Да ни за что и никогда".
- Контакты Москвы и Вашингтона показали, что принципиальное понимание необходимости диалога существует, такой подход возможен.
- Обольщаться этими контактами не нужно, но стоит нацеливаться на нормализацию отношений.
- В Штатах, как среди демократов, так и республиканцев, есть немало людей, которые не хотят возобновления диалога между странами.
Об обмене заключенными
- Инициатива об обмене исходила от обеих сторон.
- Любой гуманитарный жест, когда идет речь о том, чтобы два человека воссоединились со своими семьями, — это всегда позитивно:
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"Это помогает укреплять доверие, которое необходимо, но окончательно его восстанавливать придется еще очень долго".
О восстановлении авиасообщения
- Возобновление прямого авиасообщения должно стать следствием снятия санкций с "Аэрофлота".
- Россия сделала подобное предложение США, ответа пока не последовало:
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"Честно говоря, не имел возможности еще с ними связаться. Может быть, там и были какие-то подвижки, но пока о них неизвестно. Но мы над этим будем работать, потому что это возвращение к нормальности".