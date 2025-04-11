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Лавров дал оценку развитию российско-американских отношений - РИА Новости, 11.04.2025
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11:54 11.04.2025 (обновлено: 12:23 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/lavrov-2010663886.html
Лавров дал оценку развитию российско-американских отношений
Лавров дал оценку развитию российско-американских отношений - РИА Новости, 11.04.2025
Лавров дал оценку развитию российско-американских отношений
Министр иностранных дел Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам заседания совета глав МИД СНГ. На ней он высказался о российско-американских... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:54:00+03:00
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сергей лавров
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дональд трамп
москва
сша
аэрофлот
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам заседания совета глав МИД СНГ. На ней он высказался о российско-американских отношениях, раскрыл детали недавнего обмена заключенными и оценил шансы возобновить прямое авиасообщение между странами.Ключевые заявления дипломата — в материале РИА Новости.Об отношениях с Вашингтоном&quot;Хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский считает &quot;существами&quot;. Он не раз об этом говорил еще до начала специальной военной операции. &lt;…&gt; Ну и разве такому человеку даже гипотетически можно подумать, чтобы отдать этих людей? Да ни за что и никогда&quot;.Об обмене заключенными&quot;Это помогает укреплять доверие, которое необходимо, но окончательно его восстанавливать придется еще очень долго&quot;.О восстановлении авиасообщения"Честно говоря, не имел возможности еще с ними связаться. Может быть, там и были какие-то подвижки, но пока о них неизвестно. Но мы над этим будем работать, потому что это возвращение к нормальности".
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Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ
Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ
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"Ни за что и никогда" – Лавров о возврате Украины к границам 1991 года
"Ни за что и никогда" – Лавров о возврате Украины к границам 1991 года
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сергей лавров, владимир зеленский, дональд трамп, москва, сша, аэрофлот
Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Москва, США, Аэрофлот
Лавров дал оценку развитию российско-американских отношений

Лавров: США хотят вникнуть в первопричины конфликта на Украине

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам заседания совета глав МИД СНГ. На ней он высказался о российско-американских отношениях, раскрыл детали недавнего обмена заключенными и оценил шансы возобновить прямое авиасообщение между странами.
Ключевые заявления дипломата — в материале РИА Новости.

Об отношениях с Вашингтоном

  • Москва видит, что США, в отличие от Европы, хотят вникнуть в первопричины украинского конфликта.
  • В администрации Дональда Трампа понимают, что Владимиру Зеленскому с его ненавистью к русским придется смириться с территориальными потерями:
«

"Хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский считает "существами". Он не раз об этом говорил еще до начала специальной военной операции. <…> Ну и разве такому человеку даже гипотетически можно подумать, чтобы отдать этих людей? Да ни за что и никогда".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
Глава МИД
  • Контакты Москвы и Вашингтона показали, что принципиальное понимание необходимости диалога существует, такой подход возможен.
  • Обольщаться этими контактами не нужно, но стоит нацеливаться на нормализацию отношений.
  • В Штатах, как среди демократов, так и республиканцев, есть немало людей, которые не хотят возобновления диалога между странами.

Об обмене заключенными

  • Инициатива об обмене исходила от обеих сторон.
  • Любой гуманитарный жест, когда идет речь о том, чтобы два человека воссоединились со своими семьями, — это всегда позитивно:
«

"Это помогает укреплять доверие, которое необходимо, но окончательно его восстанавливать придется еще очень долго".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
Глава МИД

О восстановлении авиасообщения

  • Возобновление прямого авиасообщения должно стать следствием снятия санкций с "Аэрофлота".
  • Россия сделала подобное предложение США, ответа пока не последовало:
«
"Честно говоря, не имел возможности еще с ними связаться. Может быть, там и были какие-то подвижки, но пока о них неизвестно. Но мы над этим будем работать, потому что это возвращение к нормальности".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
Глава МИД
Аэробус А-320 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Акции "Аэрофлота" подскочили после заявления Лаврова о предложении для США
Вчера, 10:52
 
Сергей ЛавровВладимир ЗеленскийДональд ТрампМоскваСШААэрофлот
 
 
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