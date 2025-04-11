https://ria.ru/20250411/lavrov-2010648338.html

Страны, не входящие в БРИКС, получат доступ к его платежным платформам

Страны, не входящие в БРИКС, получат доступ к его платежным платформам - РИА Новости, 11.04.2025

Страны, не входящие в БРИКС, получат доступ к его платежным платформам

Страны, не входящие в БРИКС, будут иметь доступ к альтернативным платежным платформам, разрабатываемым в рамках БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:55:00+03:00

2025-04-11T10:55:00+03:00

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АЛМА-АТА, 11 апр - РИА Новости. Страны, не входящие в БРИКС, будут иметь доступ к альтернативным платежным платформам, разрабатываемым в рамках БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Помимо национальных валют, есть возможность формировать независимые от внешнего воздействия платежные платформы. Один из вариантов - это система передачи финансовых сообщений Центробанка России, она удобна, ни от каких SWIFT она не зависит. Есть целый ряд других инициатив, которые, в частности, рассматриваются в том числе и в рамках БРИКС, где Бразилия предложила, и сейчас такая работа идет, подумать о формировании альтернативных платежных платформ. Я уверен, что страны, даже не входящие в БРИКС, будут иметь доступ к таким механизмам, когда они будут сформированы", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД СНГ.

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технологии, россия, бразилия, сергей лавров, брикс, swift, снг, в мире