https://ria.ru/20250411/lavrov-2010645945.html

Лавров призвал не обольщаться контактами между Россией и США

Лавров призвал не обольщаться контактами между Россией и США - РИА Новости, 11.04.2025

Лавров призвал не обольщаться контактами между Россией и США

Обольщаться контактами между РФ и США не нужно, но стоит нацеливаться на нормализацию отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:40:00+03:00

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АЛМА-АТА, 11 апр - РИА Новости. Обольщаться контактами между РФ и США не нужно, но стоит нацеливаться на нормализацию отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я считаю - не надо обольщаться. Но нацеливается на нормализацию на основе взаимного признания и уважения национальных интересов каждой страны вполне реалистично и необходимо", - сказал Лавров журналистам.

https://ria.ru/20250411/lavrov-2010645729.html

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в мире, россия, сша, сергей лавров