https://ria.ru/20250411/lavrov-2010645945.html
Лавров призвал не обольщаться контактами между Россией и США
Лавров призвал не обольщаться контактами между Россией и США - РИА Новости, 11.04.2025
Лавров призвал не обольщаться контактами между Россией и США
Обольщаться контактами между РФ и США не нужно, но стоит нацеливаться на нормализацию отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:40:00+03:00
2025-04-11T10:40:00+03:00
2025-04-11T10:40:00+03:00
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АЛМА-АТА, 11 апр - РИА Новости. Обольщаться контактами между РФ и США не нужно, но стоит нацеливаться на нормализацию отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я считаю - не надо обольщаться. Но нацеливается на нормализацию на основе взаимного признания и уважения национальных интересов каждой страны вполне реалистично и необходимо", - сказал Лавров журналистам.
https://ria.ru/20250411/lavrov-2010645729.html
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в мире, россия, сша, сергей лавров
В мире, Россия, США, Сергей Лавров
Лавров призвал не обольщаться контактами между Россией и США
Лавров призвал нацеливаться на нормализацию контактов между Россией и США