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Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций - РИА Новости, 11.04.2025
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10:31 11.04.2025 (обновлено: 11:12 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/lavrov-2010644641.html
Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций
Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций - РИА Новости, 11.04.2025
Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций
Россия предложила США вывести из-под санкций авиакомпанию "Аэрофлот", заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам совета министров иностранных дел СНГ. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:31:00+03:00
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АЛМА-АТА, 11 апр — РИА Новости. Россия предложила США вывести из-под санкций авиакомпанию "Аэрофлот", заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам совета министров иностранных дел СНГ."Такое предложение мы сделали еще до упомянутой встречи в Эр-Рияде больше месяца назад. Американцы ее восприняли. Пока никакого ответного шага мы не видели", — сказал он, отвечая на вопрос, повлечет ли восстановление авиасообщения снятие санкций с "Аэрофлота".По словам министра, возобновление авиасообщения не повлечет, а должно стать следствием вывода "Аэрофлота" из-под санкций.Лавров отметил, что во время второго раунда консультаций с США в Стамбуле российские эксперты напомнили об этом предложении."Честно говоря, не имел возможности еще с ними связаться. Может быть, там и были какие-то подвижки, но пока о них неизвестно. Но мы над этим будем работать, потому что это возвращение к нормальности", — заключил глава МИД.На фоне этого заявления акции "Аэрофлота" ускорили рост — если с утра они росли на 1,9 процента, то после слов Лаврова подскочили на 3,5 процента, до 69,18 рубля, а на пике — на 4,02 процента.Накануне в Стамбуле прошел второй раунд российско-американских переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы дипломатических представительств. По словам посла в Вашингтоне Александра Дарчиева, они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы посольств.Как отметили в МИД, делегации обменялись нотами, закрепляющими договоренность о взаимных гарантиях беспрепятственного банковского и финансового обслуживания дипмиссий, включая взносы России в ООН и другие международные организации.
https://ria.ru/20250411/putin-2010572685.html
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россия, сша, стамбул, сергей лавров, аэрофлот, снг, безопасность
Россия, США, Стамбул, Сергей Лавров, Аэрофлот, СНГ, Безопасность
Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций

Лавров: Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций, ответа пока нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина
Аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 11 апр — РИА Новости. Россия предложила США вывести из-под санкций авиакомпанию "Аэрофлот", заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам совета министров иностранных дел СНГ.
"Такое предложение мы сделали еще до упомянутой встречи в Эр-Рияде больше месяца назад. Американцы ее восприняли. Пока никакого ответного шага мы не видели", — сказал он, отвечая на вопрос, повлечет ли восстановление авиасообщения снятие санкций с "Аэрофлота".
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По словам министра, возобновление авиасообщения не повлечет, а должно стать следствием вывода "Аэрофлота" из-под санкций.
Лавров отметил, что во время второго раунда консультаций с США в Стамбуле российские эксперты напомнили об этом предложении.
"Честно говоря, не имел возможности еще с ними связаться. Может быть, там и были какие-то подвижки, но пока о них неизвестно. Но мы над этим будем работать, потому что это возвращение к нормальности", — заключил глава МИД.
На фоне этого заявления акции "Аэрофлота" ускорили рост — если с утра они росли на 1,9 процента, то после слов Лаврова подскочили на 3,5 процента, до 69,18 рубля, а на пике — на 4,02 процента.
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Накануне в Стамбуле прошел второй раунд российско-американских переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы дипломатических представительств. По словам посла в Вашингтоне Александра Дарчиева, они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы посольств.
Как отметили в МИД, делегации обменялись нотами, закрепляющими договоренность о взаимных гарантиях беспрепятственного банковского и финансового обслуживания дипмиссий, включая взносы России в ООН и другие международные организации.
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