https://ria.ru/20250411/lavrov-2010642124.html
США хотят вникнуть в первопричины украинского конфликта, заявил Лавров
США хотят вникнуть в первопричины украинского конфликта, заявил Лавров - РИА Новости, 11.04.2025
США хотят вникнуть в первопричины украинского конфликта, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в рамках своего визита в Казахстан заявил, что США, в отличие от Европы, хотят вникнуть в первопричины... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:15:00+03:00
2025-04-11T10:15:00+03:00
2025-04-11T10:27:00+03:00
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АЛМА-АТА, 11 апр-РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в рамках своего визита в Казахстан заявил, что США, в отличие от Европы, хотят вникнуть в первопричины конфликта на Украине."Мы видим, что, в отличие от Европы, которая, я сюда включаю и Британию, которая полностью игнорирует первопричины нынешней ситуации, в США есть желание вникнуть в суть проблемы", - сказал он.
https://ria.ru/20250410/gosdep-2010585383.html
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в мире, сергей лавров, сша, европа, россия
В мире, Сергей Лавров, США, Европа, Россия
США хотят вникнуть в первопричины украинского конфликта, заявил Лавров
Лавров: США в отличие от Европы хотят вникнуть в причины украинского конфликта