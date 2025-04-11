https://ria.ru/20250411/lavrov-2010642124.html

США хотят вникнуть в первопричины украинского конфликта, заявил Лавров

США хотят вникнуть в первопричины украинского конфликта, заявил Лавров - РИА Новости, 11.04.2025

США хотят вникнуть в первопричины украинского конфликта, заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в рамках своего визита в Казахстан заявил, что США, в отличие от Европы, хотят вникнуть в первопричины... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:15:00+03:00

2025-04-11T10:15:00+03:00

2025-04-11T10:27:00+03:00

в мире

сергей лавров

сша

европа

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg

АЛМА-АТА, 11 апр-РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в рамках своего визита в Казахстан заявил, что США, в отличие от Европы, хотят вникнуть в первопричины конфликта на Украине."Мы видим, что, в отличие от Европы, которая, я сюда включаю и Британию, которая полностью игнорирует первопричины нынешней ситуации, в США есть желание вникнуть в суть проблемы", - сказал он.

https://ria.ru/20250410/gosdep-2010585383.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, сша, европа, россия