Глава Lavazza возмутился ростом цен на кофе

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Главный исполнительный директор итальянской компании-производителя кофе Lavazza Антонио Баравалле заявил, что росту цен на напиток должен быть "предел", предупредив о возможном обвале кофейного рынка. "Когда я вижу эспрессо за три-четыре фунта (около 330-440 рублей - ред.) в Лондоне или капучино за восемь (878 рублей - ред.) в Нью-Йорке... Я вижу, (что этому должен быть - ред.) предел. Это как с Нью-Йоркской фондовой биржей: растет, растет, растет, и ты понимаешь, что рано или поздно она рухнет", - заявил Баравалле, его слова приводит британская газета Financial Times. По словам руководителя, рост цен на кофе отчасти был обусловлен спекуляциями на рынке и ограничениями поставок из-за нестабильной погоды. Как отмечает издание, стоимость фьючерсов на кофе резко возросла по сравнению с началом 2024 года, однако в апреле этого года они резко снизились на фоне опасений, что пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, негативно скажутся на спросе. "Компания, вероятно, пострадает от пошлин Трампа в 20% на товары, поставляемые из ЕС в США. Продажи Lavazza в США составляют 400 миллионов евро в год... Половина кофе, который она (компания - ред.) продает, импортируется из Италии", - добавляет Financial Times. Согласно Баравалле, Lavazza потребуется два года, чтобы разместить дополнительное производство в США. Как отмечает Financial Times, чистая прибыль компании-производителя кофе Lavazza, которой также принадлежат французский кофейный бренд Carte Noire и датская марка кофе Merrild, составила 82 миллиона евро в 2024 году. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. В феврале текущего года биржевая стоимость кофе арабика поднималась до нового исторического максимума и превышала отметку в 9 500 долларов за тонну. Однако с начала апреля цена на этот сорт упала уже примерно на 8,5%. При этом с января прошлого года арабика подорожала в 1,8 раза.

